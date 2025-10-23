Мазепин о водных видах спорта: «Если мы хотим бороться с Китаем, США, Австралией, мы должны соответствовать их уровню. По инфраструктуре мы сильно отстаем»

Мазепин заявил, что водные виды в РФ отстают по инфраструктуре от других стран.

«Водные виды спорта должны обладать инфраструктурой, сопоставимой с другими видами спорта. Если мы хотим бороться с Китаем, США, Австралией, мы должны соответствовать их уровню по условиям подготовки.

По инфраструктуре мы сильно отстаем. Я постараюсь озвучить этот вопрос на форуме. Если мы хотим участвовать в розыгрыше 55 комплектов медалей Олимпиады.

В 2027 году чемпионат мира будет в Будапеште, затем в Пекине. Будапешт и Пекин построили выдающиеся дворцы водных видов спорта. Отмечу также Венгрию. Она построила огромную базу, даже World Aquatics принял решение о переезде штаба в Будапешт», – отметил президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

Призер чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова также отметила нехватку бассейнов в стране.



«Я вижу возможность выезжать на зарубежные базы, потому что бассейнов маловато. Некоторые находятся не в лучшем состоянии. Даже спортивным школам иногда не хватает дорожек.

Я плаваю на двух дорожках. Много спортсменов, но не хватает воды. Но надежда есть. Видно, что все меняется, происходят улучшения на базе «Озеро Круглое». У нас появилась отдельная стойка с мясом. Видно, что условия улучшаются: у нас новые матрасы, подушки, шторы блэкаут. По факту, это вносит большой вклад в тренировочный процесс», – сказала Чикунова.