  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Мазепин о водных видах спорта: «Если мы хотим бороться с Китаем, США, Австралией, мы должны соответствовать их уровню. По инфраструктуре мы сильно отстаем»
1

Мазепин о водных видах спорта: «Если мы хотим бороться с Китаем, США, Австралией, мы должны соответствовать их уровню. По инфраструктуре мы сильно отстаем»

Мазепин заявил, что водные виды в РФ отстают по инфраструктуре от других стран.

«Водные виды спорта должны обладать инфраструктурой, сопоставимой с другими видами спорта. Если мы хотим бороться с Китаем, США, Австралией, мы должны соответствовать их уровню по условиям подготовки.

По инфраструктуре мы сильно отстаем. Я постараюсь озвучить этот вопрос на форуме. Если мы хотим участвовать в розыгрыше 55 комплектов медалей Олимпиады.

В 2027 году чемпионат мира будет в Будапеште, затем в Пекине. Будапешт и Пекин построили выдающиеся дворцы водных видов спорта. Отмечу также Венгрию. Она построила огромную базу, даже World Aquatics принял решение о переезде штаба в Будапешт», – отметил президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

Призер чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова также отметила нехватку бассейнов в стране.
 
«Я вижу возможность выезжать на зарубежные базы, потому что бассейнов маловато. Некоторые находятся не в лучшем состоянии. Даже спортивным школам иногда не хватает дорожек.

Я плаваю на двух дорожках. Много спортсменов, но не хватает воды. Но надежда есть. Видно, что все меняется, происходят улучшения на базе «Озеро Круглое». У нас появилась отдельная стойка с мясом. Видно, что условия улучшаются: у нас новые матрасы, подушки, шторы блэкаут. По факту, это вносит большой вклад в тренировочный процесс», – сказала Чикунова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Федерация водных видов спорта России
logoЕвгения Чикунова
Дмитрий Мазепин
logoсборная России жен
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают». Мазепин сообщил, что российские пловцы пропустят ЧЕ на короткой воде в Польше
сегодня, 07:36
Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира в США и Канаде из-за организационных сложностей
8 октября, 12:29
«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов
21 августа, 10:20
Главные новости
Дмитрий Мазепин: «Надеюсь, в 2026 году наших ватерполистов допустят. Не увидел, что члены World Aquatics настроены против»
сегодня, 10:47
Дегтярев о недопуске российских пловцов на чемпионат Европы: «ОКР направит ноту главе МОК Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши»
сегодня, 10:33
Сборную России по водному поло может возглавить иностранный тренер
сегодня, 08:57
Климент Колесников: «К Олимпиаде, конечно, хотелось бы видеть российских спортсменов с флагом, с гимном»
сегодня, 08:54
Климент Колесников: «Я не любитель открытых водоемов. Если бы знал, что в воде могут быть крокодилы, меня бы и близко там не было»
сегодня, 08:48
«По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают». Мазепин сообщил, что российские пловцы пропустят ЧЕ на короткой воде в Польше
сегодня, 07:36
Генсекретарь Федерации водных видов спорта России: «Более трех миллинов человек в стране занимаются плаванием»
вчера, 19:22
Беляев об Олимпиаде-2032 в Австралии: «Полагаю, все будет на высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим»
вчера, 14:29
Гурбанбердиева о любимых исторических личностях: «Александр III, Елизавета Петровна, Екатерина Великая и княгиня Ольга»
17 октября, 14:34
Майя Гурбанбердиева: «Я не удивлюсь, если в 33 года еще буду в синхронном плавании, хотя это сложно»
17 октября, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23