  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Дмитрий Мазепин: «Надеюсь, в 2026 году наших ватерполистов допустят. Не увидел, что члены World Aquatics настроены против»
1

Дмитрий Мазепин: «Надеюсь, в 2026 году наших ватерполистов допустят. Не увидел, что члены World Aquatics настроены против»

Дмитрий Мазепин считает, что российских ватерполистов могут допустить в 2026-м.

Российские сборные и клубы в водном поло отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics с 2022 года.

«Надеюсь, в 2026 году водное поло также допустят. Предпосылки для этого созданы, но надо подождать, пока World Aquatics примет это публично. Я общался с членами организации, не увидел, что они настроены против.

Что касается флага, мы считаем, что это дискриминация. Но это зависит от восстановления ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК). Если это сложится, а для этого есть все причины. Потому что политические требования, по которым ОКР был отстранен, устранены. Большую и глубокую работу проводит министр спорта», – отметил глава Федерации водных видов спорта России Мазепин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
водное поло
сборная России (водное поло)
ОКР
Дмитрий Мазепин
Федерация водных видов спорта России
World Aquatics (FINA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборную России по водному поло может возглавить иностранный тренер
сегодня, 08:57
Дегтярев провел встречу с главами федераций легкой атлетики, водных видов и гимнастики России: «Обсуждали программу подготовки к ОИ-2028 в Лос-Анджелесе»
9 октября, 06:53
Олимпийский чемпион Филипович: «Я надеюсь, что сборная России скоро вернется на международную арену»
9 октября, 06:34
Главные новости
Мазепин о водных видах спорта: «Если мы хотим бороться с Китаем, США, Австралией, мы должны соответствовать их уровню. По инфраструктуре мы сильно отстаем»
сегодня, 10:58
Дегтярев о недопуске российских пловцов на чемпионат Европы: «ОКР направит ноту главе МОК Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши»
сегодня, 10:33
Сборную России по водному поло может возглавить иностранный тренер
сегодня, 08:57
Климент Колесников: «К Олимпиаде, конечно, хотелось бы видеть российских спортсменов с флагом, с гимном»
сегодня, 08:54
Климент Колесников: «Я не любитель открытых водоемов. Если бы знал, что в воде могут быть крокодилы, меня бы и близко там не было»
сегодня, 08:48
«По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают». Мазепин сообщил, что российские пловцы пропустят ЧЕ на короткой воде в Польше
сегодня, 07:36
Генсекретарь Федерации водных видов спорта России: «Более трех миллинов человек в стране занимаются плаванием»
вчера, 19:22
Беляев об Олимпиаде-2032 в Австралии: «Полагаю, все будет на высшем уровне. Крокодилов мы точно не встретим»
вчера, 14:29
Гурбанбердиева о любимых исторических личностях: «Александр III, Елизавета Петровна, Екатерина Великая и княгиня Ольга»
17 октября, 14:34
Майя Гурбанбердиева: «Я не удивлюсь, если в 33 года еще буду в синхронном плавании, хотя это сложно»
17 октября, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23