Дмитрий Мазепин: «Надеюсь, в 2026 году наших ватерполистов допустят. Не увидел, что члены World Aquatics настроены против»

Дмитрий Мазепин считает, что российских ватерполистов могут допустить в 2026-м.

Российские сборные и клубы в водном поло отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics с 2022 года.

«Надеюсь, в 2026 году водное поло также допустят. Предпосылки для этого созданы, но надо подождать, пока World Aquatics примет это публично. Я общался с членами организации, не увидел, что они настроены против.

Что касается флага, мы считаем, что это дискриминация. Но это зависит от восстановления ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК). Если это сложится, а для этого есть все причины. Потому что политические требования, по которым ОКР был отстранен, устранены. Большую и глубокую работу проводит министр спорта», – отметил глава Федерации водных видов спорта России Мазепин.