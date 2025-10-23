Сборную России по водному поло может возглавить иностранный тренер

Сборную России по водному поло может возлавить иностранец.

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что ведутся переговоры с иностранным специалистом.

«Ведем переговоры с иностранным тренером. Надеюсь, что ватерполисты поедут на Олимпиаду. К сожалению, сейчас легче взять зарубежного тренера, потому что Олимпиада совсем скоро», – сказал Мазепин.

В настоящее время российские ватерполисты не допускаются к участию в международных турнирах под эгидой World Aquatics.