«Это нарушение этики и морали». Китайское антидопинговое агентство раскритиковало New York Times за материал о кленбутероле у китайских пловцов

Китайское антидопинговое агентство раскритиковало New York Times за материал о допинге.

14 июня американское издание опубликовало статью, в которой говорится, что у трех китайских пловцов, попавшихся в 2021 году на триметазидине, в 2016 и 2017 были положительные пробы на кленбутерол, но они не были отстранены от соревнований.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) заявило, что кленбутерол попал к спортсменам из-за загрязненного мяса. В агентстве отметили, что, согласно мировым антидопинговым правилам, в таких обстоятельствах не требуется публичного раскрытия информации или санкций.

«Это нарушение этики и морали СМИ, это вводит общественность в заблуждение относительно антидопинговой работы и наносит серьезный ущерб репутации WADA, CHINADA и глобальной антидопинговой системы.

CHINADA оставляет за собой право подать в суд на New York Times и другие средства массовой информации за их репортажи и заявления, противоречащие фактам.

Несмотря на то, что загрязнение мяса кленбутеролом не является исключительно китайской проблемой, New York Times и другие СМИ демонстрируют серьезную предвзятость в отношении антидопинговых усилий Китая, пытаясь политизировать борьбу с допингом и манипулируя общественным мнением», — говорится в заявлении Китайского антидопинговго агентства.

CHINADA сообщило, что в период с 2016 по 2017 год трое причастных спортсменов сдали в общей сложности 72 теста, их тестировали домашнее антидопинговое агентство и антидопинговая служба FINA (теперь World Aquatics).

«Это означает в среднем 12 тестов на одного спортсмена в год. У каждого был обнаружен только один положительный результат на чрезвычайно низкую концентрацию кленбутерола. CHINADA пришло к выводу, что неблагоприятные результаты были единичными случаями, возникшими в результате употребления спортсменами в пищу загрязненного мяса.

Поэтому было решено, что к причастным спортсменам не будут применяться никакие санкции. Решения по этим делам были своевременно переданы в WADA и FINA и признаны ими», — говорится в сообщении CHINADA.