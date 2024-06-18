«Это нарушение этики и морали». Китайское антидопинговое агентство раскритиковало New York Times за материал о кленбутероле у китайских пловцов
Китайское антидопинговое агентство раскритиковало New York Times за материал о допинге.
14 июня американское издание опубликовало статью, в которой говорится, что у трех китайских пловцов, попавшихся в 2021 году на триметазидине, в 2016 и 2017 были положительные пробы на кленбутерол, но они не были отстранены от соревнований.
Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) заявило, что кленбутерол попал к спортсменам из-за загрязненного мяса. В агентстве отметили, что, согласно мировым антидопинговым правилам, в таких обстоятельствах не требуется публичного раскрытия информации или санкций.
«Это нарушение этики и морали СМИ, это вводит общественность в заблуждение относительно антидопинговой работы и наносит серьезный ущерб репутации WADA, CHINADA и глобальной антидопинговой системы.
CHINADA оставляет за собой право подать в суд на New York Times и другие средства массовой информации за их репортажи и заявления, противоречащие фактам.
Несмотря на то, что загрязнение мяса кленбутеролом не является исключительно китайской проблемой, New York Times и другие СМИ демонстрируют серьезную предвзятость в отношении антидопинговых усилий Китая, пытаясь политизировать борьбу с допингом и манипулируя общественным мнением», — говорится в заявлении Китайского антидопинговго агентства.
CHINADA сообщило, что в период с 2016 по 2017 год трое причастных спортсменов сдали в общей сложности 72 теста, их тестировали домашнее антидопинговое агентство и антидопинговая служба FINA (теперь World Aquatics).
«Это означает в среднем 12 тестов на одного спортсмена в год. У каждого был обнаружен только один положительный результат на чрезвычайно низкую концентрацию кленбутерола. CHINADA пришло к выводу, что неблагоприятные результаты были единичными случаями, возникшими в результате употребления спортсменами в пищу загрязненного мяса.
Поэтому было решено, что к причастным спортсменам не будут применяться никакие санкции. Решения по этим делам были своевременно переданы в WADA и FINA и признаны ими», — говорится в сообщении CHINADA.
Просто нельзя одновременно закидывать клен (кленовый сироп) , бутер и ролл, а то в организме может образоваться кленбутеролл
ВАДА, которое должно защищать от стран, которые не контролируют применение допинга своими спортсменами, в 2021 году поверило китайским чиновникам на слово, что 23 пловца не сделали ничего плохого. Компания не проводила собственного расследования в Китае и это позволило китайскому антидопинговому агентству Chinada обойти правила и процессы, которым обязаны следовать другие, при допуске спортсменов.
Бездействие ВАДА, которое в качестве объяснения сослалось на ограничения, связанные с коронавирусом, открыло Китаю путь к отправке 23 пловцов на летние Олимпийские игры 2021 года, где почти половина его команды состояла из спортсменов, у которых был положительный результат теста на TMZ. На Играх китайские пловцы с положительным результатом теста завоевали медали в пяти видах, включая три золотые.
И Китайцев бомбануло от того что подняли эту сомнительную тему))
А поди ж ты - еще в 2016 году пробы сдавали
Тебя обвинят в приеме наркотика
Что ещё есть загрязненное, что можно сожрать ?
1) американцы жрут допинг? Жрут! (и легально и нелегально - США лидер и по употреблению допинга среди любителей, и среди профи, и по числу скандалов, и по числу ТИ)
2) Плюют на ВАДА, избегая проверок и соблюдений законов ВАДА? Плюют!
3) Обвиняют при этом других в том, от чего сами освобождены? Обвиняют!