«Это нарушение этики и морали». Китайское антидопинговое агентство раскритиковало New York Times за материал о кленбутероле у китайских пловцов

Теги плавание допинг сборная Китая WADA World Aquatics (FINA) сборная Китая жен CHINADA Водные виды

Китайское антидопинговое агентство раскритиковало New York Times за материал о допинге.

14 июня американское издание опубликовало статью, в которой говорится, что у трех китайских пловцов, попавшихся в 2021 году на триметазидине, в 2016 и 2017 были положительные пробы на кленбутерол, но они не были отстранены от соревнований. 

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) заявило, что кленбутерол попал к спортсменам из-за загрязненного мяса. В агентстве отметили, что, согласно мировым антидопинговым правилам, в таких обстоятельствах не требуется публичного раскрытия информации или санкций.

«Это нарушение этики и морали СМИ, это вводит общественность в заблуждение относительно антидопинговой работы и наносит серьезный ущерб репутации WADA, CHINADA и глобальной антидопинговой системы.

CHINADA оставляет за собой право подать в суд на New York Times и другие средства массовой информации за их репортажи и заявления, противоречащие фактам.

Несмотря на то, что загрязнение мяса кленбутеролом не является исключительно китайской проблемой, New York Times и другие СМИ демонстрируют серьезную предвзятость в отношении антидопинговых усилий Китая, пытаясь политизировать борьбу с допингом и манипулируя общественным мнением», — говорится в заявлении Китайского антидопинговго агентства. 

CHINADA сообщило, что в период с 2016 по 2017 год трое причастных спортсменов сдали в общей сложности 72 теста, их тестировали домашнее антидопинговое агентство и антидопинговая служба FINA (теперь World Aquatics). 

«Это означает в среднем 12 тестов на одного спортсмена в год. У каждого был обнаружен только один положительный результат на чрезвычайно низкую концентрацию кленбутерола. CHINADA пришло к выводу, что неблагоприятные результаты были единичными случаями, возникшими в результате употребления спортсменами в пищу загрязненного мяса.

Поэтому было решено, что к причастным спортсменам не будут применяться никакие санкции. Решения по этим делам были своевременно переданы в WADA и FINA и признаны ими», — говорится в сообщении CHINADA. 

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28 комментариев
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Ответ Igorsm
а чего теперь и клен запрещен?
Клен разрешен.
Просто нельзя одновременно закидывать клен (кленовый сироп) , бутер и ролл, а то в организме может образоваться кленбутеролл
+18
0
+18
ВАДА охарактеризовало уровни кленбутерола у спортсменов как “настолько низкие, что они были в шесть-50 раз ниже минимального заявленного уровня”. Но ни агентство, ни мистер Ниггли не предложили никаких объяснений, почему пловцы не были публично идентифицированы на предмет наличия какого-либо количества в их организме.

ВАДА, которое должно защищать от стран, которые не контролируют применение допинга своими спортсменами, в 2021 году поверило китайским чиновникам на слово, что 23 пловца не сделали ничего плохого. Компания не проводила собственного расследования в Китае и это позволило китайскому антидопинговому агентству Chinada обойти правила и процессы, которым обязаны следовать другие, при допуске спортсменов.

Бездействие ВАДА, которое в качестве объяснения сослалось на ограничения, связанные с коронавирусом, открыло Китаю путь к отправке 23 пловцов на летние Олимпийские игры 2021 года, где почти половина его команды состояла из спортсменов, у которых был положительный результат теста на TMZ. На Играх китайские пловцы с положительным результатом теста завоевали медали в пяти видах, включая три золотые.

И Китайцев бомбануло от того что подняли эту сомнительную тему))
+6
-1
+5
Не об этике и тем более морали говорить любителям концлагерей, к тому же пожирателям насекомых
+8
-4
+4
Ответ andrei.danilenko2011
Это проблемы пациентов в РФ.
Нет. Это проблема чистого спорта. Когда человек легально принимает ДОПИНГ (!) по сомнительному рецепту, а остальные - НЕТ
+3
0
+3
Ответ andrei.danilenko2011
ВАДА охарактеризовало уровни кленбутерола у спортсменов как “настолько низкие, что они были в шесть-50 раз ниже минимального заявленного уровня”. Но ни агентство, ни мистер Ниггли не предложили никаких объяснений, почему пловцы не были публично идентифицированы на предмет наличия какого-либо количества в их организме. ВАДА, которое должно защищать от стран, которые не контролируют применение допинга своими спортсменами, в 2021 году поверило китайским чиновникам на слово, что 23 пловца не сделали ничего плохого. Компания не проводила собственного расследования в Китае и это позволило китайскому антидопинговому агентству Chinada обойти правила и процессы, которым обязаны следовать другие, при допуске спортсменов. Бездействие ВАДА, которое в качестве объяснения сослалось на ограничения, связанные с коронавирусом, открыло Китаю путь к отправке 23 пловцов на летние Олимпийские игры 2021 года, где почти половина его команды состояла из спортсменов, у которых был положительный результат теста на TMZ. На Играх китайские пловцы с положительным результатом теста завоевали медали в пяти видах, включая три золотые. И Китайцев бомбануло от того что подняли эту сомнительную тему))
нет, китайцев бомбануло, что тему подняли США, которые в принципе посылают ВАДА на три буквы, а многие спортсмены сидят на допинге вполне официально
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Раньше американская пропаганда рассказывала, что китайские пловцы - однодневки. Выигрывают медали и пропадают...
А поди ж ты - еще в 2016 году пробы сдавали
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Ответ Marky777
Никто не мешает всем жрать под терапевтическими исключениями
Еше как мешает - в России например при СДВГ не разрешено принимать сильнейший психостимулятор типа Риталин (как у Симоны Байлз)
Тебя обвинят в приеме наркотика
+1
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Ответ andrei.danilenko2011
Бедные китайцы, пожрали допинга и им жить спокойно не дают. Ой-ой ой)
Получается, богатые американцы? Жрут допинг, плюют на всех и обвиняют
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Лучшая защита - это нападение. (Павла Корнева не предлагать).
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Китайцы позицируют себя как как самая великая нация.О них теперь только хорошее все должны говорить.
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Дело Клентадора живет
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а чего теперь и клен запрещен?
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Американские спортсмены годами массово тоннами жрут сильнейший допинг под маркировкой "терапевтических исключений" и хоть бы хны. И как полагается настоящему карманнику, их кураторы громко орут во все стороны: "держи вора!")
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У китайцев всё просто - загрязнение мясо.

Что ещё есть загрязненное, что можно сожрать ?
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Ответ Ллб
Клен разрешен. Просто нельзя одновременно закидывать клен (кленовый сироп) , бутер и ролл, а то в организме может образоваться кленбутеролл
😂
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Коротко - шикарный гол !
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Ответ andrei.danilenko2011
ВАДА охарактеризовало уровни кленбутерола у спортсменов как “настолько низкие, что они были в шесть-50 раз ниже минимального заявленного уровня”. Но ни агентство, ни мистер Ниггли не предложили никаких объяснений, почему пловцы не были публично идентифицированы на предмет наличия какого-либо количества в их организме. ВАДА, которое должно защищать от стран, которые не контролируют применение допинга своими спортсменами, в 2021 году поверило китайским чиновникам на слово, что 23 пловца не сделали ничего плохого. Компания не проводила собственного расследования в Китае и это позволило китайскому антидопинговому агентству Chinada обойти правила и процессы, которым обязаны следовать другие, при допуске спортсменов. Бездействие ВАДА, которое в качестве объяснения сослалось на ограничения, связанные с коронавирусом, открыло Китаю путь к отправке 23 пловцов на летние Олимпийские игры 2021 года, где почти половина его команды состояла из спортсменов, у которых был положительный результат теста на TMZ. На Играх китайские пловцы с положительным результатом теста завоевали медали в пяти видах, включая три золотые. И Китайцев бомбануло от того что подняли эту сомнительную тему))
Ну США ж не проверяют
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Чинанайдаопа чиначинанай!
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Ответ andrei.danilenko2011
Нет, не получается. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
что не получается?
1) американцы жрут допинг? Жрут! (и легально и нелегально - США лидер и по употреблению допинга среди любителей, и среди профи, и по числу скандалов, и по числу ТИ)
2) Плюют на ВАДА, избегая проверок и соблюдений законов ВАДА? Плюют!
3) Обвиняют при этом других в том, от чего сами освобождены? Обвиняют!
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Ответ AminO2
Американские спортсмены годами массово тоннами жрут сильнейший допинг под маркировкой "терапевтических исключений" и хоть бы хны. И как полагается настоящему карманнику, их кураторы громко орут во все стороны: "держи вора!")
Никто не мешает всем жрать под терапевтическими исключениями
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Плавающий, плавать пишется через "а" , а пловец через "о" , почему?
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Чинадо вам это?
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