Иван Гирев об Олимпиаде-2028: «Посмотрим, как будет, но я буду рад выступать в любом статусе»

Пловец Иван Гирев заявил, что готов выступать на Олимпиаде в любом статусе.

«Я думаю, и многие подтвердят, что Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе для нас состоится. Мы будем там выступать. Уверен, история не повторится и все пройдет хорошо.

Хотелось бы выступать со всеми атрибутами сборной. Посмотрим, как будет, но я буду рад выступать в любом статусе. Главное, чтобы запрос от международной федерации, WADA, МОК был положительным: «Допустили, все классно — приезжайте», — сказал серебряный призер Игр в Токио. 

«С добрыми мыслями вспоминаю чемпионат мира в Сингапуре. Конечно, буря эмоций уже утихла. Но есть конкретный результат и технические нюансы, которые мы будем совершенствовать и достигать больших высот.

Успешное выступление в Сингапуре абсолютно точно подняло командный дух. Сборная достаточно сильно видоизменилась с последних международных выступлений, и такое хорошее начало сплотило нас.

Говорю не только о взаимоотношениях внутри команды, но и с руководством, и тренерами. Со всеми мы как одна большая команда.

Думаю, что следующие соревнования будут проходить в еще более комфортных условиях — мы все друг друга знаем и будем выдавать максимум», — цитирует Гирева «Чемпионат». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Иван Гирев
плавание
logoсборная России
