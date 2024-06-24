Чикунова о Ефимовой: «Искренне жаль Юлю как спортсменку. Мне хотелось увидеть, как она будет плыть на Олимпиаде»

Евгения Чикунова поддержала Юлию Ефимову после неудачного отбора на Олимпиаду.

В июне шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов в нейтральном статусе. Она не смогла выполнить норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом для участия в Играх-2024 в Париже.

«Искренне жаль Юлю как спортсменку. Мне действительно хотелось увидеть, как она будет плыть на Олимпиаде. Надеюсь, у нее будет время передохнуть и подготовиться к Кубку России», - сказала рекордсменка мира на 200 м брассом Чикунова.

Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли