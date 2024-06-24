Чикунова о Ефимовой: «Искренне жаль Юлю как спортсменку. Мне хотелось увидеть, как она будет плыть на Олимпиаде»

Теги плавание сборная России жен Олимпийская сборная России Юлия Ефимова Париж-2024 Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова поддержала Юлию Ефимову после неудачного отбора на Олимпиаду.

В июне шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов в нейтральном статусе. Она не смогла выполнить норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом для участия в Играх-2024 в Париже.

«Искренне жаль Юлю как спортсменку. Мне действительно хотелось увидеть, как она будет плыть на Олимпиаде. Надеюсь, у нее будет время передохнуть и подготовиться к Кубку России», - сказала рекордсменка мира на 200 м брассом Чикунова.

Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли

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3 комментария
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Юльча уже всё доказала давно,пусть бы отдыхала уже,но за попытку уважение! В этом и есть весь её харрактер и путь...
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Себя пожалейте лучше, Евгения. Лучшие годы проходят. А Ефимова уже состоялась, Олимпиадой больше или меньше, уже неважно для нее
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