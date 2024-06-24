Татьяна Покровская: «Киселева попала в санкционный список, потому что она россиянка, олимпийская чемпионка, имеет свое мнение и за Россию»

Теги синхронное плавание Татьяна Покровская Мария Киселева сборная России (синхронное плавание) Политика Матч ТВ Водные виды

Татьяна Покровская высказалась о попадании Марии Киселевой в санкционный список ЕС.

«В санкционные списки уже всех засовывают, без разбора. Но если говорить более детально: Мария попала туда, потому что она россиянка, олимпийская чемпионка, имеет свое мнение и за Россию. Только поэтому она оказалась в этих списках.

Она выступает в СМИ, является депутатом Мосгордумы. Настоящий патриот России, как и все наши олимпийские звезды», — считает главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева попала в санкционный список ЕС

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3 комментария
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Раз депутат - значит патриот.
По другому у нас не бывает.
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Маша еще и депутат
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Ведущая программы "Слабое звено" представляет опасность для ЕС? Очередная кринжатина.)
Своими железными дорогами занимайтесь, евробездельники.
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