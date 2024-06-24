Киселева о санкциях ЕС против нее: «Горжусь, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества»

Мария Киселева назвала включение в санкционный список ЕС поводом поздравить ее.

24 июня Евросоюз объявил о 14-м пакете санкций против России. В список лиц, попавших под ограничения, вошла трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и депутат Мосгордумы Киселева.

«Все звонят и спрашивают о попадании в санкционный список. Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС – это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества.

Россия всегда стояла за укрепление взаимоотношений между странами, и спорт был одним из направлений этой плодотворной работы. Уважаемые составители санкционных списков, спасибо за высокую оценку моей деятельности на благо России! Верю, что здравый смысл к вам вернется. Мать у человека одна, и Родина у человека одна. По-моему, это очевидно», – сказала Киселева.