Киселева о санкциях ЕС против нее: «Горжусь, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества»

Теги синхронное плавание Мария Киселева сборная России (синхронное плавание) Политика Водные виды

Мария Киселева назвала включение в санкционный список ЕС поводом поздравить ее.

24 июня Евросоюз объявил о 14-м пакете санкций против России. В список лиц, попавших под ограничения, вошла трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и депутат Мосгордумы Киселева.

«Все звонят и спрашивают о попадании в санкционный список. Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС – это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества.

Россия всегда стояла за укрепление взаимоотношений между странами, и спорт был одним из направлений этой плодотворной работы. Уважаемые составители санкционных списков, спасибо за высокую оценку моей деятельности на благо России! Верю, что здравый смысл к вам вернется. Мать у человека одна, и Родина у человека одна. По-моему, это очевидно», – сказала Киселева.

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8 комментариев
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А она мне казалась умной (( жаль
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Любовь к Родине определяется немного другим списком, он пополняется еженедельно МинЮстом. А вот к Маше больше подходит анекдот про " Так почему же мы в *опе сидим, а не тут живем, в такой красоте?" —"Ну, мы же не предатели, там наша Родина, сынок".
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Да не за что. В будущем такие списки могут очень пригодится, так сказать, кто за что был, кто что говорил, кого поддерживал. Награды найдут своих героев.
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Нужен бот, который будет в новостях политиков заменять слово "родина" на "ж*па президента".
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Что с нее взять :)
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Поздравляем!
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Не умеет в причинно-следственные связи
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Какие-то странные Вас, госпожа, представления о любви и её плодах, если за них вносят в санкционные списки. Обычно любовь вызывает положительные эмоции у окружающих.
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