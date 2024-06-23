Ефимова выиграла 50 м брассом на чемпионате Багамских островов. Это неолимпийская дистанция

Юлия Ефимова выиграла 50 м брассом на чемпионате Багамских островов.

Спортсменка показала время 31,57 секунды. Эта дистанция – неолимпийская.

«Сейчас не буду рассказывать все обстоятельства и приключения на Багамах. Но один момент — соревнования сдвинулись на полчаса, что нередко бывает. Подождать какое‑то время не составляет проблемы, ты просто подстраиваешься под это. Прислали новое расписание, что финал на 50 м будет в 21:00. Ну хорошо, я приехала и спокойно разминаюсь.

Но оказалось, что потом время решили наверстать и финал объявили в 20:27. Вот это был точно сюрприз! Я экстренно бежала на старт, потом выразила удивление организаторам. Ну ладно, это полтинник, неолимпийская дистанция. Как получилось, так получилось, и он мне был нужен для того, чтобы расплыться. С какими‑то моментами в организации я уже смирилась. Просто готовлюсь к сотне», – рассказала .