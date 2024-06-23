Ефимова выиграла 50 м брассом на чемпионате Багамских островов. Это неолимпийская дистанция
Юлия Ефимова выиграла 50 м брассом на чемпионате Багамских островов.
Спортсменка показала время 31,57 секунды. Эта дистанция – неолимпийская.
«Сейчас не буду рассказывать все обстоятельства и приключения на Багамах. Но один момент — соревнования сдвинулись на полчаса, что нередко бывает. Подождать какое‑то время не составляет проблемы, ты просто подстраиваешься под это. Прислали новое расписание, что финал на 50 м будет в 21:00. Ну хорошо, я приехала и спокойно разминаюсь.
Но оказалось, что потом время решили наверстать и финал объявили в 20:27. Вот это был точно сюрприз! Я экстренно бежала на старт, потом выразила удивление организаторам. Ну ладно, это полтинник, неолимпийская дистанция. Как получилось, так получилось, и он мне был нужен для того, чтобы расплыться. С какими‑то моментами в организации я уже смирилась. Просто готовлюсь к сотне», – рассказала Ефимова.
Старты и касания - это вечная проблема Юли, она не может стабильно их делать хорошо. Дай 10 попыток, так все окажутся разными. Уже за счастье будет, если она сейчас отберётся в Париж, а там в финал попадёт, потому что за призы даже заикаться нет смысла. На 100-не всё очень плотно по конкуренции: ядерная китаянка, которая плывёт близко к лучшим результатам Руты и Юли; сама Мейлутите, про форму которой ничего особо неизвестно, т.к. она после операции и реабилитации; Татьяна Скунмейкер-Смит из ЮАР; Лилли Кинг из США, Бенедетта Пилато из Италии (позавчера 8-е время в сезоне показала по миру); Анхард Эванс из Великобритании; японки Аоки и Сузуки; Тес Схутен из Нидерландов; Софи Ханссон из Швеции; Шивон Хаухи из Гонконга. Из "тёмных лошадок" есть литовка Тетеревкова, американка Уэбер, ирландка МакШерри, израильтянка Горбенко и китаянка Ян.