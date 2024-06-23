Ефимова выиграла 50 м брассом на чемпионате Багамских островов. Это неолимпийская дистанция

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Юлия Ефимова выиграла 50 м брассом на чемпионате Багамских островов.

Спортсменка показала время 31,57 секунды. Эта дистанция – неолимпийская.

«Сейчас не буду рассказывать все обстоятельства и приключения на Багамах. Но один момент — соревнования сдвинулись на полчаса, что нередко бывает. Подождать какое‑то время не составляет проблемы, ты просто подстраиваешься под это. Прислали новое расписание, что финал на 50 м будет в 21:00. Ну хорошо, я приехала и спокойно разминаюсь.

Но оказалось, что потом время решили наверстать и финал объявили в 20:27. Вот это был точно сюрприз! Я экстренно бежала на старт, потом выразила удивление организаторам. Ну ладно, это полтинник, неолимпийская дистанция. Как получилось, так получилось, и он мне был нужен для того, чтобы расплыться. С какими‑то моментами в организации я уже смирилась. Просто готовлюсь к сотне», – рассказала Ефимова.

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8 комментариев
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Лучше бы первой дистанцией здесь был полтинник :(
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Это лучше, чем игры БРИКС?
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Ответ nwgdm7y2p6
Как за 200 обидно, похоже реально не успела акклиматизироваться
Из слов Юли складывается ощущение, что она и не рассчитывала норматив выполнить на 200, потому что 2.25-2.26 не хватило бы, а с учётом температуры воды, джетлага, отсутствия отдыха после перелёта и сразу финального заплыва шансов изначально не было отобраться в Париж на эту дистанцию. Даже сейчас на 50 м у неё посредственный результат вышел, она на внутренних соревнованиях из 31 выплывает спокойно.
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Ответ Чёрный тюльпан
Из слов Юли складывается ощущение, что она и не рассчитывала норматив выполнить на 200, потому что 2.25-2.26 не хватило бы, а с учётом температуры воды, джетлага, отсутствия отдыха после перелёта и сразу финального заплыва шансов изначально не было отобраться в Париж на эту дистанцию. Даже сейчас на 50 м у неё посредственный результат вышел, она на внутренних соревнованиях из 31 выплывает спокойно.
Просто если в Париже и были шансы на медали, то только на 200. 100 она уже не вывозит - проигрывает старт и не успевает догнать
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Ответ nwgdm7y2p6
Просто если в Париже и были шансы на медали, то только на 200. 100 она уже не вывозит - проигрывает старт и не успевает догнать
А по-моему на 200 даже внутри России у неё отставание увеличивается в сравнении с Чикуновой, если сравнивать со 100 м. Женя из 2.20 выплывает, а Юля чуть ли не рожает из 2.25, но чаще даже хуже время. 200 метров - это про совокупность мощи, скорости и выносливости, а на 33-м году проблемно уже плыть данную дистанцию хорошо, если ты изначально не был под неё заточен, но даже если заточен, то спринтерские дистанции даются проще в возрасте. У Ефимовой на 200 никогда выдающихся результатов по времени не было, даже в пике, просто тогда конкуренция была другой. С комплексным она ведь тоже в 400 особо не лезла, плавая 200. Коль уж полтинники и сотки были у неё коньком, то на них и нужно делать ставку, правда 50 на ОИ не представлены.
Старты и касания - это вечная проблема Юли, она не может стабильно их делать хорошо. Дай 10 попыток, так все окажутся разными. Уже за счастье будет, если она сейчас отберётся в Париж, а там в финал попадёт, потому что за призы даже заикаться нет смысла. На 100-не всё очень плотно по конкуренции: ядерная китаянка, которая плывёт близко к лучшим результатам Руты и Юли; сама Мейлутите, про форму которой ничего особо неизвестно, т.к. она после операции и реабилитации; Татьяна Скунмейкер-Смит из ЮАР; Лилли Кинг из США, Бенедетта Пилато из Италии (позавчера 8-е время в сезоне показала по миру); Анхард Эванс из Великобритании; японки Аоки и Сузуки; Тес Схутен из Нидерландов; Софи Ханссон из Швеции; Шивон Хаухи из Гонконга. Из "тёмных лошадок" есть литовка Тетеревкова, американка Уэбер, ирландка МакШерри, израильтянка Горбенко и китаянка Ян.
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Ответ Чёрный тюльпан
А по-моему на 200 даже внутри России у неё отставание увеличивается в сравнении с Чикуновой, если сравнивать со 100 м. Женя из 2.20 выплывает, а Юля чуть ли не рожает из 2.25, но чаще даже хуже время. 200 метров - это про совокупность мощи, скорости и выносливости, а на 33-м году проблемно уже плыть данную дистанцию хорошо, если ты изначально не был под неё заточен, но даже если заточен, то спринтерские дистанции даются проще в возрасте. У Ефимовой на 200 никогда выдающихся результатов по времени не было, даже в пике, просто тогда конкуренция была другой. С комплексным она ведь тоже в 400 особо не лезла, плавая 200. Коль уж полтинники и сотки были у неё коньком, то на них и нужно делать ставку, правда 50 на ОИ не представлены. Старты и касания - это вечная проблема Юли, она не может стабильно их делать хорошо. Дай 10 попыток, так все окажутся разными. Уже за счастье будет, если она сейчас отберётся в Париж, а там в финал попадёт, потому что за призы даже заикаться нет смысла. На 100-не всё очень плотно по конкуренции: ядерная китаянка, которая плывёт близко к лучшим результатам Руты и Юли; сама Мейлутите, про форму которой ничего особо неизвестно, т.к. она после операции и реабилитации; Татьяна Скунмейкер-Смит из ЮАР; Лилли Кинг из США, Бенедетта Пилато из Италии (позавчера 8-е время в сезоне показала по миру); Анхард Эванс из Великобритании; японки Аоки и Сузуки; Тес Схутен из Нидерландов; Софи Ханссон из Швеции; Шивон Хаухи из Гонконга. Из "тёмных лошадок" есть литовка Тетеревкова, американка Уэбер, ирландка МакШерри, израильтянка Горбенко и китаянка Ян.
У Хоуги 200 вольным основной вид, а он в один день со 100 брасс.
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Ответ Hardy
Лучше бы первой дистанцией здесь был полтинник :(
Организаторы везде по-своему делают, а на такого уровня зачастую вообще до фонаря, как спортсменам удобнее. Это вон на Олимпиаде под Маршана могут программу поменять, чтобы тому удобнее было больше медалей залутать, а тут какое-то первенство багамских пердей, на которое впервые приезжает спортсмен такого уровня. Опыта банально не хватило в организации мероприятий, но может Ефимова поделится с ними информацией и какими-то рекомендациями на будущее, чтобы местным спортсменам стало комфортнее выступать.
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