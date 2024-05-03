Сальников о турнире в Баня-Луке: «Семь человек выполнили олимпийские нормативы. Но никто не ставил целью после стартов получить нейтральный статус»

7 российских пловцов выполнили олимпийский норматив на соревнованиях в Баня-Луке.

Об этом рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Турнир в Баня-Луке прошел 27-28 апреля.

«Семь человек выполнили олимпийские нормативы, но целью этих соревнований не являлось выполнение каких-либо специальных нормативов.

Цель выступления – приобретение опыта и практики выступления на международной арене.

Никто не ставил себе целью после стартов получить нейтральный статус.

Результаты соответствовали уровню чемпионата России, который прошел совсем недавно. Ксенией Мишариной было установлено два юношеских рекорда России. Поездка значительно способствовала росту боевого духа команды.

Состоялся прием у Милорада Додика, президента Республики Сербской. Организаторы сделали все, чтобы команде понравилось, и это было отмечено всеми участниками», – сказал Сальников.