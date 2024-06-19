Американская пловчиха Реган Смит побила мировой рекорд на 100 м на спине

Теги плавание рекорды сборная США жен Реган Смит Водные виды

Американская пловчиха Реган Смит установила мировой рекорд на 100 м на спине.

Во время олимпийского отбора в Индианаполисе Смит преодолела дистанцию за 57,13 секунды. Она побила рекорд мира, установленный в октябре 2023 года австралийкой Кейли Маккеон (57,33).

«Думаю, показать 56 секунд более чем возможно – получится ли это у меня или у кого-то из соперниц, кто знает.

Это был потрясающий заплыв, но он не был идеальным. Я знаю, что есть детали, которые я могу исправить, сделать лучше – и я собираюсь работать в этом направлении», – сказала Смит.

22-летняя пловчиха является трехкратным призером Токио-2020 (0-2-1), а также трехкратной чемпионкой мира.

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7 комментариев
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Браво Реган👏. Пора брать олимпийское золото в Париже👌.
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Ответ Антон Князев
Вообще-то пятикратная чемпионка мира если считать эстафеты.
у французов странная история случилась на отборе 100 вольным. Выиграл Гроссе с очень хорошими 47.33. А вторым стал Рафаель Фенте 48.14, которому только 18 исполнится в этом году. Рафаель так отпраздновал что повредил плечо. Он еще осенью должен в Техас уехать, видимо Маршан к Боумену своих пристраивает.
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Ответ Антон Князев
Все-таки Полянский 55 с копейками плавал а Реган 57 с копейками, 2 секунды разницы. Но девчонки приблизились к мужским результатам 80-х это факт.
Там правила были другие, сначала рукой коснуться, и только потом поворот делать. Ну до всяких стартовых для спинистов очень далеко было.
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Поповичи ожил, 46.88. С очень быстрыми вторыми 50м - 24.09
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Ответ tolgol1974
Лет 40 назад Полянский с Заболотным примерно с такими же результатами были лучшими в мире.
Все-таки Полянский 55 с копейками плавал а Реган 57 с копейками, 2 секунды разницы. Но девчонки приблизились к мужским результатам 80-х это факт.
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