Американская пловчиха Реган Смит побила мировой рекорд на 100 м на спине
Американская пловчиха Реган Смит установила мировой рекорд на 100 м на спине.
Во время олимпийского отбора в Индианаполисе Смит преодолела дистанцию за 57,13 секунды. Она побила рекорд мира, установленный в октябре 2023 года австралийкой Кейли Маккеон (57,33).
«Думаю, показать 56 секунд более чем возможно – получится ли это у меня или у кого-то из соперниц, кто знает.
Это был потрясающий заплыв, но он не был идеальным. Я знаю, что есть детали, которые я могу исправить, сделать лучше – и я собираюсь работать в этом направлении», – сказала Смит.
22-летняя пловчиха является трехкратным призером Токио-2020 (0-2-1), а также трехкратной чемпионкой мира.