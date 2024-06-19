Американская пловчиха Реган Смит побила мировой рекорд на 100 м на спине

Американская пловчиха Реган Смит установила мировой рекорд на 100 м на спине.

Во время олимпийского отбора в Индианаполисе Смит преодолела дистанцию за 57,13 секунды. Она побила рекорд мира, установленный в октябре 2023 года австралийкой Кейли Маккеон (57,33).

«Думаю, показать 56 секунд более чем возможно – получится ли это у меня или у кого-то из соперниц, кто знает.

Это был потрясающий заплыв, но он не был идеальным. Я знаю, что есть детали, которые я могу исправить, сделать лучше – и я собираюсь работать в этом направлении», – сказала Смит.

22-летняя пловчиха является трехкратным призером (0-2-1), а также трехкратной чемпионкой мира.