Светлана Колесниченко: «У меня по Олимпийским играм выбора не было – сразу сказали, что командные виды спорта не допускают»

Светлана Колесниченко заявила, что у нее не было шанса попасть на Олимпиаду.

Колесниченко выступает в синхронном плавании, она – олимпийская чемпионка в дуэте, двукратная олимпийская чемпионка в группе.

«У меня по Олимпийским играм выбора не было, сразу сказали, что командные виды спорта не допускают.

Поэтому я не могу ничего говорить [по условиям МОК], я вообще спортсмен, а спортсмен не должен выполнять политические функции и говорить об этом», – сказала синхронистка.