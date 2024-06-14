Светлана Колесниченко: «У меня по Олимпийским играм выбора не было – сразу сказали, что командные виды спорта не допускают»

Теги синхронное плавание сборная России жен МОК Париж-2024 Светлана Колесниченко Водные виды

Светлана Колесниченко заявила, что у нее не было шанса попасть на Олимпиаду.

Колесниченко выступает в синхронном плавании, она – олимпийская чемпионка в дуэте, двукратная олимпийская чемпионка в группе. 

«У меня по Олимпийским играм выбора не было, сразу сказали, что командные виды спорта не допускают.

Поэтому я не могу ничего говорить [по условиям МОК], я вообще спортсмен, а спортсмен не должен выполнять политические функции и говорить об этом», – сказала синхронистка. 

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