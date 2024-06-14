Покровская об Играх БРИКС: «Турниры, где собираются хотя бы несколько стран – это уже для нас экзамены»

Теги синхронное плавание Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Игры БРИКС Водные виды

Татьяна Покровская высказалась о значимости Игр БРИКС для синхронисток.

– Что для вас и для команды Игры БРИКС? Это все-таки международный турнир, где наконец-то есть сборная России.

– Ну, конечно. Для нас любые соревнования, не буду говорить банально, что праздник, но любые соревнования – это испытание сил. Для нас это очень важно. А турниры, где собираются хотя бы несколько стран – это уже для нас экзамены

– Для боевого духа, наверное, это тоже полезно? Все-таки больших соревнований сейчас нет, а Россию пытаются отстранять.

– Ничего, все равно у них ничего не получится. Россия она и есть Россия. Это наша сильная держава и ее не сравнить ни с какой-либо страной, – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

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