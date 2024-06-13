Александр Мальцев: «Очень понравилось, что на Игры БРИКС пришло больше болельщиков, чем на чемпионат России. Эта поддержка придала сил»

Синхронист Александр Мальцев рассказал о поддержке болельщиков на Играх БРИКС.

Сегодня Мальцев выиграл техническую программу солистов.

«Мне очень понравилось выступать, это первый старт на Играх БРИКС. Прогон удался, самое главное было исполнить его лучше, чем на тренировках. Программа получилось яркой и зажигательной, она отличается от моих предыдущих, которые были поставлены в основном под классическую музыку.

Очень понравилось, что на пришло больше болельщиков, чем на чемпионат России. Эта поддержка придала сил. Очень хочется, чтобы болельщики и дальше приходили на наши выступления и наш вид спорта развивался», – сказал Мальцев.