Колесниченко об Играх БРИКС: «Как будто окунулась в Универсиаду. Обожаю такую атмосферу, когда представители разных стран ходят, улыбаются друг другу»

Теги синхронное плавание Универсиада Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Игры БРИКС Водные виды

Светлана Колесниченко сравнила атмосферу на Играх БРИКС с Универсиадой.

Сегодня синхронистка выиграла техническую программу солисток.

«Я всегда к себе скептически отношусь, нет предела совершенству. Для меня самое лучшее всегда – это похвала тренера. Сегодня все удалось, оценки об этом свидетельствуют, результатом я довольна.

Я люблю что-то новое. Казань стала для меня вторым домом, сюда всегда приятно возвращаться. В Деревне спортсменов царит невероятная атмосфера. Я была на Универсиаде в 2013 году, и как будто окунулась в ту Универсиаду. Я обожаю такую атмосферу, когда представители разных стран ходят, улыбаются друг другу.

Это реально праздник, и спасибо Казани и Играм БРИКС за то, что они существуют и проходят в нашей стране», – сказала Колесниченко.

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