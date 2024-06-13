Чемпионат Европы по водным видам. Бек и Бетлехем победили на открытой воде, Александри и Томблин – в синхронном плавании, другие результаты
14 июня на чемпионате Европы по водным видам разыграли 5 комплектов медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание на открытой воде
Мужчины, 5 км
1. Давид Бетлехем (Венгрия) – 53.28,3
2. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 52,28,7
3. Марселло Гвиди (Италия) – 53.30,8
Женщины, 5 км
1. Леони Бек (Германия) – 58.25,3
2. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 58.26,5
3. Беттина Фабиан (Венгрия) – 58.28,7
Синхронное плавание
Женщины, соло, произвольная программа
1. Василики Александри (Австрия) – 257,4959
2. Клара Блейер (Германия) – 253,4772
3. Марлос Лизелотта Стинбик (Нидерланды) – 238,1667
Мужчины, соло, произвольная программа
1. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 191,0293
2. Джорджо Минисини (Италия) – 183,5113
3. Кентен Ракотомалала (Франция) – 174,4708
Группы, акробатические программы
1. Германия
2. Греция
3. Италия