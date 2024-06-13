Чемпионат Европы по водным видам. Бек и Бетлехем победили на открытой воде, Александри и Томблин – в синхронном плавании, другие результаты

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14 июня на чемпионате Европы по водным видам разыграли 5 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Белград, Сербия

Плавание на открытой воде

Мужчины, 5 км

1. Давид Бетлехем (Венгрия) – 53.28,3

2. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 52,28,7

3. Марселло Гвиди (Италия) – 53.30,8

Женщины, 5 км

1. Леони Бек (Германия) – 58.25,3

2. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 58.26,5

3. Беттина Фабиан (Венгрия) – 58.28,7

Синхронное плавание

Женщины, соло, произвольная программа

1. Василики Александри (Австрия) – 257,4959

2. Клара Блейер (Германия) – 253,4772

3. Марлос Лизелотта Стинбик (Нидерланды) – 238,1667

Мужчины, соло, произвольная программа

1. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 191,0293

2. Джорджо Минисини (Италия) – 183,5113

3. Кентен Ракотомалала (Франция) – 174,4708

Группы, акробатические программы

1. Германия

2. Греция

3. Италия

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