Чемпионат Европы по водным видам спорта. Пальтриньери и Бек победили в плавании на открытой воде, Нидерланды и Испания взяли золото в синхронном плавании

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12 июня на чемпионате Европы по водным видам спорта разыграно 4 комплекта наград.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Белград, Сербия

Плавание на открытой воде

Женщины, 10 км

1. Леони Бек (Германия) – 2:00.54,8

2. Барбара Поццобон (Италия) – 0,1

3. Джулия Габбриеллески (Италия) – 3,7

Мужчины, 10 км

1. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 1:49.19,6

2. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 21,4

3. Давид Бетлехем (Венгрия) – 21,6

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа

1. Нидерланды – 264,6584

2. Великобритания – 261,0313

3. Израиль – 245,6105

Микст-дуэты, произвольная программа

1. Испания – 189,7938

2. Италия – 188,6250

3. Великобритания – 175,1563

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