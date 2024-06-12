Чемпионат Европы по водным видам спорта. Пальтриньери и Бек победили в плавании на открытой воде, Нидерланды и Испания взяли золото в синхронном плавании
12 июня на чемпионате Европы по водным видам спорта разыграно 4 комплекта наград.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание на открытой воде
Женщины, 10 км
1. Леони Бек (Германия) – 2:00.54,8
2. Барбара Поццобон (Италия) – 0,1
3. Джулия Габбриеллески (Италия) – 3,7
Мужчины, 10 км
1. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 1:49.19,6
2. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 21,4
3. Давид Бетлехем (Венгрия) – 21,6
Синхронное плавание
Дуэты, произвольная программа
1. Нидерланды – 264,6584
2. Великобритания – 261,0313
3. Израиль – 245,6105
Микст-дуэты, произвольная программа
1. Испания – 189,7938
2. Италия – 188,6250
3. Великобритания – 175,1563