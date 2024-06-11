Чемпионат Европы по водным видам спорта. Александри выиграла техническую программу в синхронном плавании у женщин, Гонсалес Бонеу – у мужчин

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На ЧЕ-2024 по водным видам спорта разыграны 2 комплекта наград у синхронистов.

Синхронное плавание

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Женщины

Соло, техническая программа

1. Василики Александри (Австрия) – 260,5967

2. Клара Блейер (Германия) – 242,9617

3. Марлос Лизелотта Стинбик (Нидерланды) – 240,4816

Мужчины

Соло, техническая программа

1. Деннис Гонсалес Бонеу (Испания) – 225,8466

2. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 204,4466

3. Джорджо Минисини (Италия) – 185,9800

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