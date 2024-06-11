Чемпионат Европы по водным видам спорта. Александри выиграла техническую программу в синхронном плавании у женщин, Гонсалес Бонеу – у мужчин
На ЧЕ-2024 по водным видам спорта разыграны 2 комплекта наград у синхронистов.
Синхронное плавание
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Женщины
Соло, техническая программа
1. Василики Александри (Австрия) – 260,5967
2. Клара Блейер (Германия) – 242,9617
3. Марлос Лизелотта Стинбик (Нидерланды) – 240,4816
Мужчины
Соло, техническая программа
1. Деннис Гонсалес Бонеу (Испания) – 225,8466
2. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 204,4466
3. Джорджо Минисини (Италия) – 185,9800