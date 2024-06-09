Прыжки в воду. Чемпионат России. Тимошинина и Терновой, Шлейхер, Ильиных одержали победы
На чемпионате России по прыжкам в воду прошел четвертый соревновательный день.
Прыжки в воду
BetBoom Чемпионат России
Казань
Микст
Синхронные прыжки, вышка
1. Юлия Тимошинина – Руслан Терновой – 329,73
2. Анна Конаныхина – Александр Бондарь – 310,05
3. Екатерина Беляева – Марк Пустовалов – 303,42
Мужчины
Трамплин, 3 м
1. Никита Шлейхер – 478,00
2. Александр Черепахин – 456,10
3. Григорий Иванов – 449,55...
5. Евгений Кузнецов – 446,65
Женщины
Трамплин, 1 м
1. Кристина Ильиных – 284,25
2. Елизавета Кузина – 275,40
3. Александра Бибикина – 262,75
Прыжок на 4,5 вперëд был достоин бОльших оценок.