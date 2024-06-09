Прыжки в воду. Чемпионат России. Тимошинина и Терновой, Шлейхер, Ильиных одержали победы

На чемпионате России по прыжкам в воду прошел четвертый соревновательный день.

Прыжки в воду

BetBoom Чемпионат России

Казань

Микст

Синхронные прыжки, вышка

1. Юлия Тимошинина – Руслан Терновой – 329,73

2. Анна Конаныхина – Александр Бондарь – 310,05

3. Екатерина Беляева – Марк Пустовалов – 303,42

Мужчины

Трамплин, 3 м

1. Никита Шлейхер – 478,00

2. Александр Черепахин – 456,10

3. Григорий Иванов – 449,55...

5. Евгений Кузнецов – 446,65

Женщины

Трамплин, 1 м

1. Кристина Ильиных – 284,25

2. Елизавета Кузина – 275,40

3. Александра Бибикина – 262,75