Прыжки в воду. Чемпионат России. Бондарь и Терновой, Кузнецов и Шлейхер, Тимошинина, Черепахин одержали победы
На чемпионате России по прыжкам в воду прошел третий соревновательный день.
Прыжки в воду
BetBoom Чемпионат России
Казань
8 июня
Женщины
Вышка
1. Юлия Тимошинина – 335,86
2. Виктория Казанцева – 311,00
3. Елизавета Кансо – 308,55
Мужчины
Синхронные прыжки, вышка
1. Александр Бондарь – Руслан Терновой – 454,80
2. Никита Шлейхер – Александр Белевцев – 394,95
3. Александр Воронин – Никита Кудрявцев – 386,76
7 июня
Женщины
Трамплин, 1 м
1. Елизавета Кузина – 335,10
2. Кристина Ильиных – 316,45
3. Мария Полякова – 290,10
Мужчины
Трамплин, 1 м
1. Александр Черепахин – 369,85
2. Александр Белевцев – 369,75
3. Илья Молчанов – 362,70
6 июня
Микст
Командные соревнования
1. Екатерина Беляева – Илья Молчанов – 395,75
2. Мария Бруенок – Егор Лапин – 369,00
3. Виктория Казанцева – Илья Надеев – 352,60
Мужчины
Синхронные прыжки, трамплин
1. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер – 424,83
2. Егор Лапин – Илья Молчанов – 400,62
3. Артем Макаров – Александр Черепахин – 380,40