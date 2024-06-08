Прыжки в воду. Чемпионат России. Бондарь и Терновой, Кузнецов и Шлейхер, Тимошинина, Черепахин одержали победы

На чемпионате России по прыжкам в воду прошел третий соревновательный день.

Прыжки в воду

BetBoom Чемпионат России

Казань

8 июня

Женщины

Вышка

1. Юлия Тимошинина – 335,86

2. Виктория Казанцева – 311,00

3. Елизавета Кансо – 308,55

Мужчины

Синхронные прыжки, вышка

1. Александр Бондарь – Руслан Терновой – 454,80

2. Никита Шлейхер – Александр Белевцев – 394,95

3. Александр Воронин – Никита Кудрявцев – 386,76

7 июня

Женщины

Трамплин, 1 м

1. Елизавета Кузина – 335,10

2. Кристина Ильиных – 316,45

3. Мария Полякова – 290,10

Мужчины

Трамплин, 1 м

1. Александр Черепахин – 369,85

2. Александр Белевцев – 369,75

3. Илья Молчанов – 362,70

6 июня

Микст

Командные соревнования

1. Екатерина Беляева – Илья Молчанов – 395,75

2. Мария Бруенок – Егор Лапин – 369,00

3. Виктория Казанцева – Илья Надеев – 352,60

Мужчины

Синхронные прыжки, трамплин

1. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер – 424,83

2. Егор Лапин – Илья Молчанов – 400,62

3. Артем Макаров – Александр Черепахин – 380,40