Песков об обвинениях Microsoft в адрес России перед Олимпиадой: «Это является абсолютной клеветой и ничем более»

Теги Париж-2024 Дмитрий Песков Водные виды

Дмитрий Песков назвал клеветой обвинения Microsoft в адрес РФ перед Олимпиадой.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что Россия якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже путем дезинформации.

«Они, скорее, относятся к категории таких сообщений – просто огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации.

К сожалению, мы все чаще с такой сталкиваемся. Но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более», – заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий