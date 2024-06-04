Песков об обвинениях Microsoft в адрес России перед Олимпиадой: «Это является абсолютной клеветой и ничем более»

Дмитрий Песков назвал клеветой обвинения Microsoft в адрес РФ перед Олимпиадой.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что Россия якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже путем дезинформации.

«Они, скорее, относятся к категории таких сообщений – просто огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации.

К сожалению, мы все чаще с такой сталкиваемся. Но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более», – заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.