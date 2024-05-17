«Испытываю отвращение к преднамеренной лжи Антидопингового агентства США». Экс-глава WADA Паунд о деле китайских пловцов

Теги плавание допинг сборная Китая Ричард Паунд USADA WADA сборная Китая жен Водные виды

Ричард Паунд обвинил США в попытках нанести ущерб репутации WADA.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» о деле китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году.

«Спасибо тем, кто выступил сегодня в контексте неприятной огласки, которая была вызвана сообщениями СМИ и агрессивными комментариями в отношении WADA, исходящими от USADA. Хочу отметить тщательную работу WADA для детального изучения того, что было сделано в данных обстоятельствах.

От имени WADA хочу сказать, что я глубоко разочарован и испытываю отвращение к преднамеренной лжи и искажениям, исходящим от USADA, в том числе к тому, что WADA замалчивает случаи применения допинга в Китае. Это обвинение, лишенное какой-либо правды, преследует лишь одну цель – намеренно нанести ущерб репутации WADA и подорвать доверие к нему во всем мире.

USADA финансируется правительством США. Правительство этой страны в настоящее время находится в прохладных отношениях с правительством Китая. Может ли здесь быть какая-то связь? Но расследование продолжается. <...>

Чего не хватает в поведении USADA, так это демонстрации готовности работать над поиском решений, а не бесконечной и предвзятой критики и, как следствие, негативного воздействия на чистых спортсменов», – сказал журналистам бывший президент WADA Ричард Паунд.

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6 комментариев
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Пора к конкретным обвинениям переходить
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Пауки в банке
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— Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?

— Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
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Неужели USADA решила перестать платить WADA?
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Осваивает бабло М̶и̶с̶т̶е̶р̶ ̶Н̶и̶к̶т̶о̶ Ричард Паунд деньги пропагандонов России , тема закрыта , но надо вытащить проплаченого банкрота Из ,,вражеского стана" ....а чё нормально : денег до ..много.., но до идиотика дойдут центы.!))
..Не удивлюсь если ,,новый президент" даст гражданство РФ и устроит ,,работать" на Канделак ТВ
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