0

Сборная России по плаванию в январе проведет сборы в Таиланде

Сборная России по плаванию в январе проведет сборы в Таиланде.

3 января сборная России по плаванию начнет сбор в Таиланде, сообщил спортивный директор Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

«Впереди 2026 год, он очень для нас значимый. Рассчитываем на то, что все границы для нас откроются и весь тот план на 2026 год, включая международные соревнования, будет реализован. Ждет большое количество стартов, ребятам сейчас важно отдохнуть, набраться сил, и уже с 3 января у нас начнутся сборы.

Команда, основной состав, вылетает в Таиланд, это те спортсмены, которые по итогам года были лидерами, лидерами сезона, наш костяк. Надеемся, все будет в плановом режиме. Параллельно для резерва будет сбор 5 января на базе озера Круглое.

Сезон начинается, предолимпийская подготовка продолжается, всеми мыслями уже в 2026 году, в Лос-Анджелесе», – сказал Фесиков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России жен
logoсборная России
плавание
logoСергей Фесиков
