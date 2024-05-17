Замминистра спорта Китая о деле пловцов: «Мы против политически мотивированной тенденции в борьбе с допингом и отвергаем все обвинения»

В Китае выступили против политизации допинг-дела пловцов.

В апреле The New York Times сообщила, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Впоследствии Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA, которое отвергло обвинения в предвзятости, но пригласило независимого прокурора для перепроверки хода дела.

«Должно быть ясно, что имели место ложные обвинения и вводящие в заблуждение дискриминационные заявления и сообщения от некоторых организаций и СМИ, которые пытаются нанести серьезный ущерб законным правам чистых спортсменов, нападая на справедливое, профессиональное и эффективное управление WADA, подрывая основы существующей глобальной эффективной антидопинговой системы.

Для выяснения фактов и установления истины WADA решило пригласить независимых прокуроров из Швейцарии. Мы поддерживаем решение WADA. В то же время мы решительно выступаем против политически мотивированной тенденции в борьбе с допингом и отвергаем все обвинения», – сказал заместитель министра спорта Китая Ли Инчуань.

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