Евгений Рылов: «Готов ходить на парад Победы в любую погоду. Захватывает дух, ощущаешь гордость за свою страну»

Евгений Рылов поделился впечатлениями от парада Победы на Красной площади.

«Уже второй раз на параде Победы. Когда увидел прогноз погоды, немного запереживал, не простыну ли, но на парад Победы готов ходить в любую погоду.

Хорошо подготовился, еще там давали пледы, так что была возможность согреться. Когда маршируют войска, все это очень красиво выглядит.

Когда выезжает техника, захватывает дух, когда самолеты в небе рисуют флаг России, ощущаешь гордость за свою страну», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.