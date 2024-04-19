Пловец Савенко о победе на 200 м на спине: «Доволен, что одержал первую победу на длинной воде, выполнил свою задачу»

Пловец Савенко прокомментировал свою победу на дистанции 200 м на спине на ЧР.

Третье место занял двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

«Очень приятно соревноваться с такими ребятами, как Леша Ткачев, Женя Рылов – олимпийский чемпион. Я очень доволен, что одержал первую победу на длинной воде, выполнил свою задачу.

Помог ли победить рост в борьбе за касание? Нет, думаю, что подготовка. Я не считаю, что у меня очень высокий рост, но люди на улице постоянно подходят, спрашивают, удивляются так, словно у меня не 2,07, а 2,50.

Я очень доволен и тому, что на «сотне» впервые получилось попасть в тройку», – сказал Дмитрий Савенко.