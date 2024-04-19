Пловец Савенко о победе на 200 м на спине: «Доволен, что одержал первую победу на длинной воде, выполнил свою задачу»

Теги плавание чемпионат России сборная России Евгений Рылов Дмитрий Савенко Водные виды

Пловец Савенко прокомментировал свою победу на дистанции 200 м на спине на ЧР.

Третье место занял двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

«Очень приятно соревноваться с такими ребятами, как Леша Ткачев, Женя Рылов – олимпийский чемпион. Я очень доволен, что одержал первую победу на длинной воде, выполнил свою задачу.

Помог ли победить рост в борьбе за касание? Нет, думаю, что подготовка. Я не считаю, что у меня очень высокий рост, но люди на улице постоянно подходят, спрашивают, удивляются так, словно у меня не 2,07, а 2,50.

Я очень доволен и тому, что на «сотне» впервые получилось попасть в тройку», – сказал Дмитрий Савенко. 

4 комментария
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Молодец. Отличная работа.
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Рылова теперь жена тренирует вместо Шишина что ли?😂 Она на награждение выходила в качестве тренера, получив медаль и цветы.
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Дима удивил, что сказать...
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Ответ Чёрный тюльпан
Рылова теперь жена тренирует вместо Шишина что ли?😂 Она на награждение выходила в качестве тренера, получив медаль и цветы.
Женя очень странный парень, хоть и талантливый.
Не знает похоже что ему надо.
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