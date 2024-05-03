Чимрова о турнире в Баня-Луке: «Встретили нас очень хорошо, как своих родственников практически. Для нас это необычно и очень‑очень приятно»

Светлана Чимрова рассказала об атмосфере на турнире в Баня-Луке.

Соревнования прошли 27-28 апреля.

«Встретили нас очень хорошо, я бы сказала, даже очень тепло и добродушно, как своих родственников практически. Для нас это очень необычно и очень‑очень приятно.

Нас возили на прием к президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Это было очень волнительно и очень эмоционально.

Президент сказал очень серьезную речь, и я, честно говоря, даже всплакнула, потому что настолько было хорошее к нам отношение. Думаю, что ни в одной стране к нам так хорошо не относятся.

Помню, что нам сказали фразу, которая засела у меня в сердце: «Если вы будете здесь счастливы и будете чувствовать себя здесь хорошо, для нас это будет самое важное». И мне было лично очень приятно слышать это.

У нас действительно была очень хорошая атмосфера на этих соревнованиях. Я бы сказала, что это даже были больше эмоциональные старты.

Очень давно мы не были такими сплоченными как команда, потому что мы всегда выступали по регионам на чемпионате России. И, наконец‑то, спустя долгое время мы смогли стать одним целым. И для меня это очень важно. Я по этому соскучилась», — сказала Чимрова.