Железняков о нейтральном статусе: «Никакие подачки нам не нужны, мы себя на помойке нашли, что ли? Выступать без гимна и флага – это просто унижение»

Хореограф Алексей Железняков считает унижением выступления без флага и гимна.

– Какие ожидания по допуску россиян на международную арену?

– Пока ничего хорошего. Думаю, что это будет продолжаться еще как минимум два года, а может и дольше. Я не ношу розовые очки в этом отношении. Никакие подачки нам не нужны, мы себя на помойке нашли, что ли? Выступать без гимна и флага – это просто унижение.

– Как отнесетесь к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным статусом?

– Негативно. Я прекрасно понимаю, что спортсмены вкалывают с ранних лет, но сейчас идет война по всем фронтам. Если ты хочешь выступать за другую страну, иди и меняй гражданство. Если ты воспитывался в России и в тебя постоянно вкладывались родители и тренеры, а ты едешь выступать под нейтральным флагом... Я бы так не стал поступать. То же самое могу сказать про свою дочь. Здесь играют свою роль патриотические чувства и воспитание. Где родился, там и пригодился.

– Вы согласны с высказыванием Винер о том, что это будет «команда бомжей без флага»?

– На все 100%, она абсолютно права. Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз. Ассоциация такая – спортивный бомж.

– Татьяна Анатольевна Тарасова считает, что надо ехать в любом случае.

– Сколько людей, столько и мнений. Я считаю, что если ты готов ехать выступать под нейтральным флагом, то лучше отказывайся от гражданства РФ, иди и бери чужое гражданство. Глобальная задача – унизить Россию и весь наш народ, чтобы мы прогнулись и еще пытались ползти. Они хотят показать, что мы слизняки, которые ничего не могут и не умеют. Лично для меня это неприемлемо. Я не осуждаю людей с другой позицией, каждый человек имеет право на свое мнение, – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе.

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