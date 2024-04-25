Железняков о нейтральном статусе: «Никакие подачки нам не нужны, мы себя на помойке нашли, что ли? Выступать без гимна и флага – это просто унижение»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Винер Париж-2024 Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков считает унижением выступления без флага и гимна.

– Какие ожидания по допуску россиян на международную арену?

– Пока ничего хорошего. Думаю, что это будет продолжаться еще как минимум два года, а может и дольше. Я не ношу розовые очки в этом отношении. Никакие подачки нам не нужны, мы себя на помойке нашли, что ли? Выступать без гимна и флага – это просто унижение.

– Как отнесетесь к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным статусом?

– Негативно. Я прекрасно понимаю, что спортсмены вкалывают с ранних лет, но сейчас идет война по всем фронтам. Если ты хочешь выступать за другую страну, иди и меняй гражданство. Если ты воспитывался в России и в тебя постоянно вкладывались родители и тренеры, а ты едешь выступать под нейтральным флагом... Я бы так не стал поступать. То же самое могу сказать про свою дочь. Здесь играют свою роль патриотические чувства и воспитание. Где родился, там и пригодился.

– Вы согласны с высказыванием Винер о том, что это будет «команда бомжей без флага»?

– На все 100%, она абсолютно права. Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз. Ассоциация такая – спортивный бомж.

– Татьяна Анатольевна Тарасова считает, что надо ехать в любом случае.

– Сколько людей, столько и мнений. Я считаю, что если ты готов ехать выступать под нейтральным флагом, то лучше отказывайся от гражданства РФ, иди и бери чужое гражданство. Глобальная задача – унизить Россию и весь наш народ, чтобы мы прогнулись и еще пытались ползти. Они хотят показать, что мы слизняки, которые ничего не могут и не умеют. Лично для меня это неприемлемо. Я не осуждаю людей с другой позицией, каждый человек имеет право на свое мнение, – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе.

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14 комментариев
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Вот за свою дочь и пусть решает, если ей когда-нибудь будут светить международные соревнования.
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Столько лет выступали и что я то не заметила, чтоб Загитова, Щербакова и прочие, чувствовали себя униженными и оскорбленными.
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Читая бред, который несёт этот хореограф, именно в этом месте, его и нашли...
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Две Олимпиады без гимна и флага уже были, и никто бомжами никого не называл, и Виннер не называла, с чего вдруг сейчас риторика изменилась? Какая разница в чем причина, факт остаётся фактом, Россия давно выступала без гимна и флага, всех всё устраивало, и Виннер, и Железнякова. Все эти лозунги уже порядком надоели, все равно в ближайшем будущем ничего не изменится.
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А как быть с теми кто с 2015 года выступал без флага и гимна и заработал все медали и звания?
Может им отказаться от всего и вернуть все Медведева, Загитова, Щнрбакова, Трусова. Они же тоже не с помойки. Не надо Ляля.
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Вот тут щас непонятно было. То есть, если все дружно станут условными казахами, с точки зрения Железяки это лучше что ли?..
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Две Олимпиады прошли мимо Железнякова? Какое-то массовое нарушение памяти у него, у Винер, у Вяльбе и др. Раньше их национальная гордость не бунтовала, приняли молча все ограничения.
С чего вдруг бомбануло?

П.С. Только пожалуйста не надо "это другое, требуют отказаться от Родины" и т. д.
Никто этого не требует, если только само государство не запишет спортсменов в ряды предателей и не накажет со всей суровостью законов нашего времени.
Чего, кстати, некоторые здешние обитатели жаждут.
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Надо понимать, что ДС , а следовательно и ЭТ прогнулись?
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"Мы себя на помойке нашли что ли?..." Боже, какой колхоз в выражениях. То есть, следуя величайшей логике Железнякова "не помойка" закончилась в 2014?
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Сколько олимпийских чемпионов получила Россия за время выступления под нейтральным флагом? Все были счастливы, все знали за какую страну выступали.
Жаль, что эти чемпионы сейчас молчат, или, что ещё хуже, говорят, что не надо ехать.
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В 16, 18 и 21-22 году ничего не смущало?
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Это очень сложная и болезненная тема...
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Ответ Тайга86
"Мы себя на помойке нашли что ли?..." Боже, какой колхоз в выражениях. То есть, следуя величайшей логике Железнякова "не помойка" закончилась в 2014?
Похоже у нас только две заслуженные одиночницы Сотникова и Липницкая .
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