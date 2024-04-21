Владимир Сальников: «Сейчас олимпийское золото – уже не абсолютная ценность. Надо искать другие вершины, которые соответствуют труду каждого спортсмена»

Сальников считает, что Олимпийские игры утратили абсолютную ценность в спорте.

Международный олимпийский комитет допускает российских спортсменов на Олимпиаду-2024 только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

«Нельзя сейчас подливать масла в огонь, наши недруги как раз добиваются того, чтобы мы с вами без конца обсуждали эту тему. Давайте скажем об абсолютных ценностях. Сейчас абсолютная ценность – это уже не олимпийское золото, это было в прошлом.

До нынешнего момента вершиной спортивного Олимпа были Олимпийские игры, но сейчас это утрачено. Надо искать другие вершины, которые соответствуют вложенному труду каждого спортсмена.

Если на внутренних соревнованиях он достигнет результатов, которые окажутся выше тех, что будут показаны на так называемых сейчас Олимпийских играх, то ему будет честь и хвала, народное уважение и признание, в том числе от соперников», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

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