Владимир Сальников: «Сейчас олимпийское золото – уже не абсолютная ценность. Надо искать другие вершины, которые соответствуют труду каждого спортсмена»

Теги сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников Париж-2024 ТАСС Водные виды

Сальников считает, что Олимпийские игры утратили абсолютную ценность в спорте.

Международный олимпийский комитет допускает российских спортсменов на Олимпиаду-2024 только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

«Нельзя сейчас подливать масла в огонь, наши недруги как раз добиваются того, чтобы мы с вами без конца обсуждали эту тему. Давайте скажем об абсолютных ценностях. Сейчас абсолютная ценность – это уже не олимпийское золото, это было в прошлом.

До нынешнего момента вершиной спортивного Олимпа были Олимпийские игры, но сейчас это утрачено. Надо искать другие вершины, которые соответствуют вложенному труду каждого спортсмена.

Если на внутренних соревнованиях он достигнет результатов, которые окажутся выше тех, что будут показаны на так называемых сейчас Олимпийских играх, то ему будет честь и хвала, народное уважение и признание, в том числе от соперников», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. 

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5 комментариев
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"...наши недруги как раз добиваются того, чтобы мы с вами без конца обсуждали эту тему"
Так вам нравится идти на поводу у недругов, коли без конца обсуждаете эту тему...)
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Когда-то я за него болела на московской Олимпиаде...
Что с ними происходит, с нашими спортивными кумирами?
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Другая вершина в настоящее время для спортсменов - стать депутатом.
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Когда Сальников побеждал, то это одно было золото, правда тогда были с обеих сторон бойкоты, зато сейчас золото для этого кабинетчика вдруг обесценилось. Как тут любят говорить - "это другое". Так пойди и сдай или отправь свои 4 золотые побрякушки в МОК, лицемер! Один из самых мерзких руководителей спортивных федераций. Хуже него только Винер да Вяльбе.
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