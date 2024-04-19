Владимир Сальников: «На чемпионате мира российские пловцы могли бы иметь около 15 наград, включая восемь золотых»

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников Климент Колесников Мирон Лифинцев Ксения Мишарина Водные виды

Владимир Сальников оценил, как прошел чемпионат России по плаванию.

Турнир завершился 19 апреля в Казани. 

– В обычной ситуации это был бы олимпийский отбор. Без отбора к Играм хватило накала борьбы соревнованиям?

– Конкуренция была хорошей, накала борьбы хватало. Были результаты выше, чем у чемпионов мира в Дохе. Уровень достаточно приличный.

Финал на дистанции 100 м на спине у нас закрылся лучше, чем на чемпионате мира. Есть традиционно сложные дистанции, которые на недостаточном уровне. Но появляется молодая кровь.

Вчера, например, Ксения Мишарина побила юношеский рекорд России, амбиции у нее очень высокие. Мирон Лифинцев побил юниорский рекорд мира Колесникова, но как сам сказал, для него важнее было обойти Климента.

Сам Колесников в отличной форме. Отдельно хочется, конечно, отметить Чикунову и то, что Андрей Минаков вышел на хороший уровень результатов.

Сейчас у многих есть мотивация, как можно лучше проявить себя, несмотря на сложные условия и на зависть всем недругам, – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП). 

«Наши специалисты сравнили результаты с чемпионатом мира в Дохе, сравнение условное, но тем не менее мы бы могли иметь около 15 наград разного достоинства, включая, скорее всего, восемь золотых. Это иллюстрация уровня», – цитирует Сальникова ТАСС.

14 комментариев
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Вот только ЧМ в Дохе был 2 месяца назад, и они плыли тоже под нагрузкой, как наши на 1-м этапе КР в Калининграде, где результаты были просто убогими. Так в Катар ещё и не все лидеры приехали, потому что далеко добираться и в принципе олимпийский сезон. Из-за COVID график слетел, поэтому ЧМ рассматривался по сути, как проходящий старт, а вот сейчас уже начались национальные и континентальные отборы в Париж, где результаты повыше будут наших, если рассматривать именно тех, кто претендует на попадание в финалы и призы ОИ.
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А могли бы и не иметь.
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Не участвуя в соревнованиях, мы можем завоёвывать огромное количество медалей, гораздо больше, чем раньше. На каком ГС в последние 20 лет наши пловцы завоевывали 8 золотых? А сейчас легко бы могли.
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а на допинг вы тоже сами себя проверяете?
+9
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Это всё гадания на кофейной гуще. И даже напрямую сравнивать результаты ОИ и Игр дружбы не получится. Потому что на ОИ надо выкладываться на всех стартах, включая предвариловку. Помню, как наша прекрасная сборная не попала в финал на 4х200, потому что утром выставила двух запасных. До сих пор рана на сердце
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Прохладная история
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Сам Сальников, конечно, великий пловец, но 8 - это перебор.
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Ответ leon01
а на допинг вы тоже сами себя проверяете?
Вы удивитесь, но и сейчас, даже участвующих в наших внутренних соревнованиях спортсменов из включённых в списки на допинг проверяют либо сами международные Федерации, либо делегируют это International Testing Agency. Именно поэтому, например, World Aquatics верифицировала мировой рекорд Чикуновой
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Колесников, как там говорил персонаж "Криминального чтива": pretty f**king far от отличной формы))
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Вообще это конечно все очень обидно. В плавании у нас действительно подобралась очень талантливая команда.
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Не исключено, что Олимпиада в Париже станет самой успешной для РФ по количеству гипотетических медалей.
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Ответ Чёрный тюльпан
Вот только ЧМ в Дохе был 2 месяца назад, и они плыли тоже под нагрузкой, как наши на 1-м этапе КР в Калининграде, где результаты были просто убогими. Так в Катар ещё и не все лидеры приехали, потому что далеко добираться и в принципе олимпийский сезон. Из-за COVID график слетел, поэтому ЧМ рассматривался по сути, как проходящий старт, а вот сейчас уже начались национальные и континентальные отборы в Париж, где результаты повыше будут наших, если рассматривать именно тех, кто претендует на попадание в финалы и призы ОИ.
Неплохо врезал👍🏼
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Ответ radio_weiss
Это всё гадания на кофейной гуще. И даже напрямую сравнивать результаты ОИ и Игр дружбы не получится. Потому что на ОИ надо выкладываться на всех стартах, включая предвариловку. Помню, как наша прекрасная сборная не попала в финал на 4х200, потому что утром выставила двух запасных. До сих пор рана на сердце
Думаю, серебро могли забрать... С золотом как-то не складывалось
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