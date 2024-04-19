Владимир Сальников: «На чемпионате мира российские пловцы могли бы иметь около 15 наград, включая восемь золотых»

Владимир Сальников оценил, как прошел чемпионат России по плаванию.

Турнир завершился 19 апреля в Казани.

– В обычной ситуации это был бы олимпийский отбор. Без отбора к Играм хватило накала борьбы соревнованиям?

– Конкуренция была хорошей, накала борьбы хватало. Были результаты выше, чем у чемпионов мира в Дохе. Уровень достаточно приличный.

Финал на дистанции 100 м на спине у нас закрылся лучше, чем на чемпионате мира. Есть традиционно сложные дистанции, которые на недостаточном уровне. Но появляется молодая кровь.

Вчера, например, Ксения Мишарина побила юношеский рекорд России, амбиции у нее очень высокие. Мирон Лифинцев побил юниорский рекорд мира Колесникова, но как сам сказал, для него важнее было обойти Климента.

Сам Колесников в отличной форме. Отдельно хочется, конечно, отметить Чикунову и то, что Андрей Минаков вышел на хороший уровень результатов.

Сейчас у многих есть мотивация, как можно лучше проявить себя, несмотря на сложные условия и на зависть всем недругам, – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП).

«Наши специалисты сравнили результаты с чемпионатом мира в Дохе, сравнение условное, но тем не менее мы бы могли иметь около 15 наград разного достоинства, включая, скорее всего, восемь золотых. Это иллюстрация уровня», – цитирует Сальникова ТАСС.