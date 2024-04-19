Владимир Сальников: «Приняли ряд решений о повышении призового фонда. Результаты будут сравниваться с результатами Олимпийских игр»
ВФП приняла решение повысить призовой фонд российских пловцов.
Результаты спортсменов будут сравниваться с результатами, показанными на Олимпийских играх в Париже.
Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Сегодня в Казани завершился чемпионат страны.
«Вторая ступень – финал Кубка России. В этом году мы приняли ряд решений о повышении призового фонда. Показанные результаты будут сравниваться с результатами победителей, призеров и финалистов Олимпийских игр.
Это прибавит значимости, будет не просто стремление выиграть Кубок России, но и показать результат уровня Олимпийских игр.
Туда включены результаты равные и выше, чем у победителей и призеров Олимпийских игр. Результаты вплоть до финального заплыва имеют свой уровень вознаграждения, мы считаем, что поощрять надо даже на основе результатов финалистов», – сказал Сальников.