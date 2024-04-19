Ефимова о семейной жизни: «Сейчас я не могу так взять и переключиться – старалась, но не получается. Есть свои причины и травмы»

Юлия Ефимова объяснила, почему ей еще не удалось построить семью.

– Вас родители и родственники не просят угомониться и уже подумать о семье?

– По-разному, бывает и наседают. Но в то же время понимают, что все не так просто. Если бы была возможность, мы бы этим делом занялись, но пока такой возможности нет.

Папа мне уже начал говорить о семейной жизни. Но получилось, что меня всю жизнь так воспитывали, что никаких мальчиков, ничего такого, только спорт-спорт-спорт. А сейчас я не могу так взять и переключиться. Я, конечно, старалась, но не получается. Есть на это свои причины и травмы. Но я спокойно к этому отношусь.

– Получается, сердце самой титулованной пловчихи России занято только спортом?

– И Джаспером (собакой), – ответила шестикратная чемпионка мира по плаванию.