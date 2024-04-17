Юлия Ефимова: «Попыталась за девчонками погнаться на первом полтиннике, второй уже не удержала. Пока нет той базы, на которой можно удерживать»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Юлия Ефимова Матч ТВ Водные виды

Юлия Ефимова оценила выступление на 100 м брассом на чемпионате России.

Победу в заплыве одержала Евгения Чикунова, второй стала Татьяна Белоногофф, Ефимова заняла третье место. 

— Попыталась за девчонками погнаться на первом полтиннике, второй уже не удержала. Пока нет той базы, на которой можно удерживать.

У меня всегда было такое, что я расплываюсь от старта к старту. Посмотрим по результатам, там уже будет понятно. Еще пока рано что‑то говорить.

Будут старты летом и уже будет понимание. Пока я только расплываюсь. Лучшая тренировка для меня это старт.

Сейчас еще будут соревнования в Баня‑Луке, нужно больше стартовать, чтобы набирать форму.

— 200 метров брассом поплывете?

— Завтра выходной, поэтому я отдохну и уже буду от состояния отталкиваться. Скорее всего поплыву, но не потому, что хочу убить себя морально и физически, а просто потому что лучшая тренировка это старт, — сказала Ефимова. 

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4 комментария
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Плавание вместе с лыжами приятно смотреть, конкуренция радует, ну и комментарий Панкратова то же
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Будет посмотреть) Надеюсь, пик случится
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Ефимова это уже скорее медийный актив российского плавания в условиях санкций, нежели спортивный.
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