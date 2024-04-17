Юлия Ефимова: «Попыталась за девчонками погнаться на первом полтиннике, второй уже не удержала. Пока нет той базы, на которой можно удерживать»

Юлия Ефимова оценила выступление на 100 м брассом на чемпионате России.

Победу в заплыве одержала Евгения Чикунова, второй стала Татьяна Белоногофф, Ефимова заняла третье место.

— Попыталась за девчонками погнаться на первом полтиннике, второй уже не удержала. Пока нет той базы, на которой можно удерживать.

У меня всегда было такое, что я расплываюсь от старта к старту. Посмотрим по результатам, там уже будет понятно. Еще пока рано что‑то говорить.

Будут старты летом и уже будет понимание. Пока я только расплываюсь. Лучшая тренировка для меня это старт.

Сейчас еще будут соревнования в Баня‑Луке, нужно больше стартовать, чтобы набирать форму.

— 200 метров брассом поплывете?

— Завтра выходной, поэтому я отдохну и уже буду от состояния отталкиваться. Скорее всего поплыву, но не потому, что хочу убить себя морально и физически, а просто потому что лучшая тренировка это старт, — сказала Ефимова.