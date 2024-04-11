Олимпийская чемпионка Марина Голядкина стала тренером российских синхронисток

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в синхронном плавании Марина Голядкина стала тренером сборной России и сейчас работает с юниорками.

Об этом сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

Голядкиной 26 лет, она родилась в Донецке и до 2015 года выступала за сборную Украины, с которой завоевала бронзу чемпионата мира 2013 года. В составе сборной России спортсменка пять раз побеждала на ЧМ.

После Олимпиады в Токио Голядкина завершила карьеру и решила перейти на тренерскую работу, открыв свою школу синхронного плавания.