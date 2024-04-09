«Мы в сравнении с китайцами работаем просто в тепличных условиях». Тренер сборной России по прыжкам в воду о сборе в Чжаоцине

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В сборной России по прыжкам в воду рассказали о сборе в китайском Чжаоцине.

– Китайские прыгуны тренировались в Чжаоцине вместе с вами?

– Конечно же, нам хотелось потренироваться с теми, кто уже прыгает программы, скажем так. Посмотреть, как они разминаются, какую подготовительную работу проводят в зале и на воде, сколько времени тратят на один прыжок. На деле это оказались совсем маленькие детки, которые только начинают осваивать совсем элементарные прыжки, выполняя их по много раз.

– Иначе говоря, с переключением на хайдайвинг ничего не изменилось – тренировочные принципы остались в Китае прежними.

– В этом плане действительно ничего не изменилось. Китайские тренеры предельно строго относятся к детям. Забирают их в спортивные интернаты в пятилетнем возрасте, иногда отпускают на выходные домой, но только в том случае, если семья живет неподалеку.

Те тренировки, что мы видели, шли с 14:00 до 18:00, никто не жалуется, что холодно, тяжело и так далее. Мы в сравнении с китайцами работаем просто в тепличных условиях, – сказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

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