Тренер сборной России по прыжкам в воду: «У нас нет заявок на получение нейтрального статуса»

Никто из российских прыгунов в воду не подавал заявку на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщила главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

«У нас нет заявок на получение нейтрального статуса. Мы спортсменам сказали, что если есть желание выступать, мы готовы помочь. Но пока что не получали запросов.

Но нет никого, кто бы собирался закончить карьеру. Все решили дойти до конца олимпийского цикла.

Не знаю, продолжат ли тренироваться в 2025 году, например, , , , . Но сейчас об этом нет никаких разговоров», — сказала Моисеева.