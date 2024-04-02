Дмитрий Губерниев: «Колесников и Чикунова могут выиграть у всего мира. Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать?»

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Дмитрий Губерниев выступил за участие российских пловцов в Олимпийских играх.

«Блин, пловец Колесников был дважды призером ОИ в Токио, Чикунова стала там дважды четвертой! Они в расцвете своих сил, молодые и сильные! Рекордсмены мира! Неужели мы отнимем у них шанс попасть на золотой олимпийский пьедестал?

Они же могут выиграть у всего мира, американцев, австралийцев, японцев, французов…. Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать?

Надо ехать в Париж и сражаться за победу! И весь мир снова узнает силу спортивной России, в каком бы статусе мы там ни выступали! Вперед, пловцы!» – написал Губерниев

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9 комментариев
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"Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», – сказал Колесников.
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"Читала эти условия, там есть расплывчатые пункты, их можно понять по-разному. Они идут вразрез. Они противоречат законодательству. Я не готова таких условиях ехать на Олимпиаду." - Чикунова
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Ответ Hardy
Ага, и все внезапно чисто случайно едут на турнир в Сербию, чтобы получить квалификацию на ОИ))
Я просто привел цитату. Что там будет - посмотрим
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Алё, Губерниев! Эти ребята сами не согласны ехать, и они об этом сказали. Гребцы , кстати, тоже отказались.
Не хватает популярности, в голосовалке только три процента получил от народа, как никудышный журналист?!
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Ответ Hardy
Ага, и все внезапно чисто случайно едут на турнир в Сербию, чтобы получить квалификацию на ОИ))
Не все, а делегация из 20-ти спортсменов, но Колесникова и Чикунова туда входит, однако последняя сказала, что для неё в приоритете Игры ЖЭКа. Всё-таки она в общаге живёт, на квартиру копит, тем более ей нравится дома плавать без конкуренции, поэтому верняк залутать 3 заплыва (50, 100 и 200 м брассом) по 4 мульта, так ещё и за эстафету там сколько-то (меньше вроде, чем за индивидуальный заплыв).
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Ответ STAVRsSC
Сам бы помолчал, флюгер вездесущий. Когда 99% против, а 1% за, то это предатели своей страны. И если, господин Губерниев, ты поддерживаешь предателей, то не надо критиковать тех кто их презирает.
🤡
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