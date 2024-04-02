Дмитрий Губерниев: «Колесников и Чикунова могут выиграть у всего мира. Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать?»

Дмитрий Губерниев выступил за участие российских пловцов в Олимпийских играх.

«Блин, пловец Колесников был дважды призером ОИ в Токио, Чикунова стала там дважды четвертой! Они в расцвете своих сил, молодые и сильные! Рекордсмены мира! Неужели мы отнимем у них шанс попасть на золотой олимпийский пьедестал?

Они же могут выиграть у всего мира, американцев, австралийцев, японцев, французов…. Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать?

Надо ехать в Париж и сражаться за победу! И весь мир снова узнает силу спортивной России, в каком бы статусе мы там ни выступали! Вперед, пловцы!» – написал .