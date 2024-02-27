«Россия всегда подстрахует, если что-то вдруг случается. В мире знают, что мы как палочка-выручалочка». Журова об организации соревнований

Депутат Светлана Журова сравнила Россию с «палочкой-выручалочкой».

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани.

«Россия всегда подстрахует, если что-то вдруг случается. Помните, в Японии в 2011 году случилось землетрясение, цунами накрыло атомную станцию, Россия моментально откликнулась и очень быстро смогла организовать турнир. Ни одна другая страна на себя подобную ответственность не брала, все надо было в кратчайшие сроки сделать на высочайшем уровне.

В мире знают, что мы как палочка-выручалочка. Видимо, поэтому и ждут, когда все это закончится, гипотетически предполагаю, что такое может быть», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но международная федерация (World Aquatics) решила перенести соревнования из-за конфликта на Украине.