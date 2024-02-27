«Россия всегда подстрахует, если что-то вдруг случается. В мире знают, что мы как палочка-выручалочка». Журова об организации соревнований

Теги Светлана Журова Владимир Сальников European Aquatics (LEN) Водные виды

Депутат Светлана Журова сравнила Россию с «палочкой-выручалочкой».

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани.

«Россия всегда подстрахует, если что-то вдруг случается. Помните, в Японии в 2011 году случилось землетрясение, цунами накрыло атомную станцию, Россия моментально откликнулась и очень быстро смогла организовать турнир. Ни одна другая страна на себя подобную ответственность не брала, все надо было в кратчайшие сроки сделать на высочайшем уровне.

В мире знают, что мы как палочка-выручалочка. Видимо, поэтому и ждут, когда все это закончится, гипотетически предполагаю, что такое может быть», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но международная федерация (World Aquatics) решила перенести соревнования из-за конфликта на Украине.

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22 комментария
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PR и показуха - наше все. За ценой не постоим, даже на зиму в субтропиках не считаясь с затратами готовы.
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Журова:"Россия подстрахует,по-этому я в США"
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Все эти новости из прошлой жизни так забавно читать. Ну какие западные иностранные спортсмены поедут сейчас в Россию, для чего, для обменного фонда что ли? Очень многое изменится в нашей стране перед тем, как в ней пройдёт хоть какой-нибудь реальный ЧМ.
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Какая же она тугая. Неужели в ГД все такие, тихий ужас.
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Так ни одна страна не берет на себя такое, потому что там бюджет лучше на инфраструктуру потратят, а не на дорогущие стройки/реконструкции в кратчайшие сроки. И цель там - благополучие местного насеоения, а не инфоповоды для хвастовства чинуш.
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Любим пыль в глаза пустить,прихвастнуть перед всеми. А что, бюджет резиновый. Только про население забывают.
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Ответ Howard Norfolk
Какая же она тугая. Неужели в ГД все такие, тихий ужас.
Она еще не самая отмороженная там
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Такая она мышь конечно..
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разница в том , что в Европе и США считают потенциальный доход и уровень затрат , у нас же вливаются все деньги и ресурсы, все расходы вешаются на население , о доходах никто и не думают , разве что армянские таксисты и близко расположенные кебабные ,
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- палочка-выручалочка, подстра*уй!
- от подстрахуя слышу
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Из разряда: «мы бы ЧМ выиграли, если бы нас не отстранили».
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Пора бы уже забыть про все эти устаревшие соревнования, сейчас танковый биатлон в моде.
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Это она про деньги налогоплательщиков раздаваемых ради эго чиновников на разные тусовки? А у врачей в деревнях лекарств в больницах нет, да, отличная подстраховка.
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Палочки здесь не причем....
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" А у меня есть палочка-выручалочка" ©
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Палочка-выручалочка, которой тыкают даже туда, где практически никто об этом не просит... .
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Ебонитовая
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Просто во многих странах спортсооружения эксплуатируют более интенсивно. Все соревнования и мероприятия расписаны на годы вперед, включены в бюджеты.
Как можно провести внезапный турнир, если у тебя все занято и все деньги расписаны?
А у нас государство может текущих спортсменов с арен согнать, влить государственное (народное) бабло, все службы построить и слепить показуху.
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Как надоела эта бездарность…
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Как надоела эта бездарность…
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Журова - везде пиарится
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