Владимир Сальников: «Европейская федерация водных видов спорта предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани»
Сальников заявил, что European Aquatics предложила провести ЧЕ-2028 в Казани.
«European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани.
В данный момент их предложения находятся на рассмотрении.
Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира», – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение перенести соревнования из-за конфликта на Украине.
Если не верите, то ссылка на новость:
https://www.insidethegames.biz/articles/1131750/european-aquatics-eight-year-strategy