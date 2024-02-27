Владимир Сальников: «Европейская федерация водных видов спорта предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани»

Сальников заявил, что European Aquatics предложила провести ЧЕ-2028 в Казани.

« (Европейская федерация водных видов спорта) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани.

В данный момент их предложения находятся на рассмотрении.

Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира», – сказал президент Всероссийской федерации плавания ( ) .

В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение перенести соревнования из-за конфликта на Украине.