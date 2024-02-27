Владимир Сальников: «Европейская федерация водных видов спорта предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани»

Теги чемпионат Европы ВФП Владимир Сальников European Aquatics (LEN) Водные виды

Сальников заявил, что European Aquatics предложила провести ЧЕ-2028 в Казани.

«European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани.

В данный момент их предложения находятся на рассмотрении.

Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира», – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение перенести соревнования из-за конфликта на Украине.

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25 комментариев
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Простор для шуток космических масштабов.
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В действительности федерация прислала письмо с вопросом, готова ли Казань принять ЧЕ-2028 при условии, что к какому-то моменту в будущем (2026-2027) война закончится, рассматривать ли кандидатуру Казани вообще среди претендентов. Но Сальников языкам плохо обучен, прочитал по своему.
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Об одном прошу, не начните опять делать бассейн на футбольном поле Казань Арены
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Вилами на воде
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спалил Республику Итиль
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Не похоже на правду.
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Это он сон рассказывает
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Нормально, 2028 год, вторая годовщина независимости Республики Татарстан. Стадион почти готов. (это плохая шутка, но не минусуйте).
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Может это был его сон, а ему просто позвонили журналисты с утра
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Ответ sergey2022
Об одном прошу, не начните опять делать бассейн на футбольном поле Казань Арены
Вот только хотел написать об этом
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Рогозин предложил запустить ракету на луну. И что?
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а что толку, что на рубин 2,5 человека придет, что на это ...
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Как же некоторые здесь огорчились то))
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Это что сюр?
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Федерацию водных видов Европы died from nahriuk
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спалил контору
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Чё за наркотики?
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Ответ гилберт
Простор для шуток космических масштабов.
Простор для шуток космических масштабов.
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Ответ Юрій Матюшенко
В действительности федерация прислала письмо с вопросом, готова ли Казань принять ЧЕ-2028 при условии, что к какому-то моменту в будущем (2026-2027) война закончится, рассматривать ли кандидатуру Казани вообще среди претендентов. Но Сальников языкам плохо обучен, прочитал по своему.
Ей, Казань! Вы там готовы принять ЧЕ 2028 ? Ну вы смотрите, если только в 2026- 27 г.г СВО закончится! И это...Мы подумаем, рассматривать ли вашу кандидатуру, вообще! Пока, Казань! 🤣🤣🤣🤣🤣 Вот смешной вы народ, прозападные патриоты! Ну если тебе только плюсики нравятся, то молодец. Справился. Хахаха! Хоть бы над текстом своим поработал, Юрik!
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Ответ Юрій Матюшенко
В действительности федерация прислала письмо с вопросом, готова ли Казань принять ЧЕ-2028 при условии, что к какому-то моменту в будущем (2026-2027) война закончится, рассматривать ли кандидатуру Казани вообще среди претендентов. Но Сальников языкам плохо обучен, прочитал по своему.
В конце 2022-го, европейская федерация анонсировала восьмилетнее планирование соревнований, под 2 следующих Олимпийских цикла. Одной их основных проблем при этом озвучивалось закрытие ряда бассейнов. Предположу, что в год Олимпиады не нашлось желающих провести ЧЕ в принципе, и его пока перенесли. За европейские турниры во многих видах спорта уже давно не бьются
Если не верите, то ссылка на новость:
https://www.insidethegames.biz/articles/1131750/european-aquatics-eight-year-strategy
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Какая то жирная утка
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