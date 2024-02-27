Министр спорта Татарстана: «У нас был подписан контракт на чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024‑м. Нам было предложено перенести его на 2028 год»
European Aquatics предложила перенести чемпионат Европы в Казани с 2024 на 2028 год.
Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
«У нас был подписан контракт на чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024‑м, который включал в программу все водные виды спорта, кроме водного поло. В итоге турнир перенесли в Белград.
Нам было предложено перенести данный чемпионат с 2024 на 2028 год.
Были перевыборы в European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта) и мы решили, что после Игр будущего обсудим это предложение, — сказал Леонов.
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