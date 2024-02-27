Министр спорта Татарстана: «У нас был подписан контракт на чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024‑м. Нам было предложено перенести его на 2028 год»

Теги чемпионат Европы European Aquatics (LEN) Владимир Леонов Матч ТВ Водные виды

European Aquatics предложила перенести чемпионат Европы в Казани с 2024 на 2028 год.

Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«У нас был подписан контракт на чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024‑м, который включал в программу все водные виды спорта, кроме водного поло. В итоге турнир перенесли в Белград.

Нам было предложено перенести данный чемпионат с 2024 на 2028 год.

Были перевыборы в European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта) и мы решили, что после Игр будущего обсудим это предложение, — сказал Леонов. 

Владимир Сальников: «Европейская федерация водных видов спорта предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани»

9 комментариев
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Когда узнал что в 2024 году в Казани должны были пройти нормальные международные соревнования
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Лучше на 2037
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приложила перенести :)
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Рекомендую в гугле (естественно на английском) вбить запрос на тему массового закрытия бассейнов в Европе. Можно прочитать много интересного))
ЧЕ настолько интересен организаторам, что из последних 10, 3 проходили в Венгрии
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А ещё чего им в 24-ом году?
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Ответ It’s my life
Лучше на 2037
Я думаю лучше окошко на века два три ставить.
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Ответ Мишаня Кашников
Славянск ещё можно 👉👈
А ростов и белгород?
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