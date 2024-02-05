Сальников об Играх БРИКС: «Федерации некоторых стран настораживает, что если они будут участвовать, то их могут не допустить к Кубку мира»

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Владимир Сальников рассказал о сложностях с участием иностранцев в Играх БРИКС.

– Владимир Валерьевич, на Игры БРИКС, которые пройдут в нашей стране в июне, должны приехать спортсмены из Бразилии, ЮАР, Китая, где сейчас есть очень сильные пловцы. Приедут?

– Да, среди тех стран, которые участвуют, есть действительно выдающиеся спортсмены. У нас осенью прошлого года в ЮАР выезжала наша юношеская сборная. Это тоже было в формате БРИКС. Внимание к этому формату увеличивается.

Но федерации некоторых стран, скажем так, настораживает то, что если они будут участвовать в Играх БРИКС, то потом их могут не допустить к этапам Кубка мира и другим крупнейшим соревнованиям.

– Да, такое уже случилось в биатлоне, когда китайцы отказались выступать на наших стартах после того, как их припугнул Международный союз биатлонистов (IBU): поедете в Россию – дисквалифицируем.

– Меня это огорчает. Потому что опять начинаются какие-то инсинуации, которые идут вразрез со здоровым смыслом. Я уверен, что мы это преодолеем, что эти соревнования будут иметь свою ценность и свое место.

Формат отрабатывается – сколько видов, возрастные группы. Я думаю, это все в наших руках, и мы можем на это влиять таким образом, чтобы сделать их максимально привлекательными, – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сальников.

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32 комментария
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Странные какие-то федерации 🤣 Подумаешь, Кубки Мира какие-то, чемпионаты, Олимпиады.
+27
-5
+22
Ответ Angry_bear
Комментарий скрыт
Это все конечно звучит прекрасно, только вот какой резон участвовать в таких соревнованиях? Они не имеют ни бренда, ни престижа, ни мировых спонсоров. Не говоря о том, что с финансовой точки зрения этим странам они ничего не принесут.
+18
-5
+13
О чем он,,,,два года назад у одного деда здравый смысл покинул навсегда
+20
-11
+9
Ответ Чёрный тюльпан
Комментарий удален модератором
Как санкции ввести не можем? А как же продуктовые?)) Вон наложили санкции на эквадорские бананы, чтобы они нам не поставлялись в ответ на то, что Эквадор отдаст советское оружие США в обмен на новое западное. И, как оказалось, что у нас 90% бананов в нашей стране из Эквадора)))) То есть Эквадор реально пострадает от этих санкций, но еще больше пострадает наш народ, когда цены на бананы взлетят на 50-100%) Но кому интересен народ, кто о нем заботится) Мнением народа можно пренебречь)
+12
-3
+9
Можно, конечно, организовать игры БРИКС. Но вот какой у них будет престиж - вопрос уж очень интересный. Как пример можно вспомнить "Дружбу-84". Вот что-то я не припоминаю, чтобы сейчас на спортивных сайтах при упоминании регалий спортсменов вспоминали чемпионство на этих играх. Олимпиада, чемпионаты мира и Европы - да, вспоминают. А вот про "Дружбу-84" нет.
+10
-3
+7
Ответ yrok77
А что без бананов не прожить?
Да можно. Так ведь и без мяса прожить можно, например) Речь то не об этом.
+4
-1
+3
Ответ Angry_bear
Комментарий скрыт
Я правильно понимаю, что Вы только что назвали московскую Олимпиаду 1980 года посмешищем?
+4
-1
+3
Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий удален пользователем
Эквадор вправе распоряжаться со своей военной техникой как угодно. Вот вам пример. Есть у вас пылесос Самсунг, вы взяли и решили его продать. И представьте ваше недоумение, когда Южная Корея возьмёт и наложить на вас определённые санкции. Допустим запретит въезд в страну только за то,что вы как то не так распорядились со СВОИМ имуществом, но произведенным в их стране. Так вот ответьте, имеет ли Южная Корея право как то на вас подействовать в таком случае в данном конкретном примере??
+2
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+2
А кто там будет участвовать? У всех топовых спортсменов календарь межд.стартов расписан по дням, ЧМ, ЧС, Чемпионаты континентов и т.д и т.п.
+4
-2
+2
Мой однофамилец прав многие испугаются и не приедут.
+2
0
+2
Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий удален пользователем
В смысле Россия может заставить своих граждан платить за бананы по 200 рублей вместо 70? Конечно в праве. Вот только людей почему-то никто не спрашивает хотим ли мы таких ответных санкций или нет.
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Ответ Франк Небо
Комментарий скрыт
Как и вывеска "За буйки не заплывать".
+2
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Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий удален пользователем
А вот не в праве) Россия пока не вышла из ВТО, и это одностороннем эмбарго явно нарушает правила международного рынка. Эквадор подаст в суд и получит компенсацию, которую надо будет выплатить, и выплачивать будет Россия. Но это чисто процессуальный момент. Вы, я смотрю, по понятиям живете) Так ведь в рассуждениях можно дойти, что любое юрлицо или физлицо может делать все, что хочет.
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Ответ Al561
Добрый совет, желательно начало предложений начинать с новой строчки, читать значительно удобнее.
Спасибо за совет!
На редактирование сообщений даётся 10 или 15 минут после публикации. Иногда у меня есть время на то, чтобы перечитать написанное и проверить ту же орфографию (склонения, спряжения, пропуски каких-то слов - обычно такого рода ошибки), иногда пишу на скорую руку.

Я сейчас текст перечитал и вроде как не заметил, что отклонился от основной линии повествования, чтобы отделять одну часть от другой абзацем. Это цельная логическая цепочка, где одно следует за другим. Бывают ведь и такие большие абзацы, даже в тех же литературных произведениях школьной программы. Наверняка тут найдутся филологи, которые могут меня поправить, без проблем приму их конструктивную критику.

P.S. Спортсу бы не мешало добавить какой-то редактор для сообщений с базовыми функциями, как на форумах, чтобы можно было тот же отступ у абзаца сделать, нумерацию списком для перечисления, либо акцент на чём-то за счёт подчёркивания/зачёркивания/жирности текста. Изменение шрифтов и их размера, конечно, не нужны, а то будет клоунада в комментариях и настоящий ад для людей с эпилепсией, когда колесиком мышки прокручиваешь, а там всё скачет туда-сюда.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Воронцов
Как санкции ввести не можем? А как же продуктовые?)) Вон наложили санкции на эквадорские бананы, чтобы они нам не поставлялись в ответ на то, что Эквадор отдаст советское оружие США в обмен на новое западное. И, как оказалось, что у нас 90% бананов в нашей стране из Эквадора)))) То есть Эквадор реально пострадает от этих санкций, но еще больше пострадает наш народ, когда цены на бананы взлетят на 50-100%) Но кому интересен народ, кто о нем заботится) Мнением народа можно пренебречь)
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Воронцов
Эквадор вправе распоряжаться со своей военной техникой как угодно. Вот вам пример. Есть у вас пылесос Самсунг, вы взяли и решили его продать. И представьте ваше недоумение, когда Южная Корея возьмёт и наложить на вас определённые санкции. Допустим запретит въезд в страну только за то,что вы как то не так распорядились со СВОИМ имуществом, но произведенным в их стране. Так вот ответьте, имеет ли Южная Корея право как то на вас подействовать в таком случае в данном конкретном примере??
Комментарий удален пользователем
Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Чёрный тюльпан
Спасибо за совет! На редактирование сообщений даётся 10 или 15 минут после публикации. Иногда у меня есть время на то, чтобы перечитать написанное и проверить ту же орфографию (склонения, спряжения, пропуски каких-то слов - обычно такого рода ошибки), иногда пишу на скорую руку. Я сейчас текст перечитал и вроде как не заметил, что отклонился от основной линии повествования, чтобы отделять одну часть от другой абзацем. Это цельная логическая цепочка, где одно следует за другим. Бывают ведь и такие большие абзацы, даже в тех же литературных произведениях школьной программы. Наверняка тут найдутся филологи, которые могут меня поправить, без проблем приму их конструктивную критику. P.S. Спортсу бы не мешало добавить какой-то редактор для сообщений с базовыми функциями, как на форумах, чтобы можно было тот же отступ у абзаца сделать, нумерацию списком для перечисления, либо акцент на чём-то за счёт подчёркивания/зачёркивания/жирности текста. Изменение шрифтов и их размера, конечно, не нужны, а то будет клоунада в комментариях и настоящий ад для людей с эпилепсией, когда колесиком мышки прокручиваешь, а там всё скачет туда-сюда.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Воронцов
А вот не в праве) Россия пока не вышла из ВТО, и это одностороннем эмбарго явно нарушает правила международного рынка. Эквадор подаст в суд и получит компенсацию, которую надо будет выплатить, и выплачивать будет Россия. Но это чисто процессуальный момент. Вы, я смотрю, по понятиям живете) Так ведь в рассуждениях можно дойти, что любое юрлицо или физлицо может делать все, что хочет.
Комментарий удален пользователем
Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий удален пользователем
А, понял. Не понял почему вы только пропускаете дозу пропаганды. В 12 часов дня выпуски пропустили. Ай-ай
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Ответ Дмитрий Воронцов
А, понял. Не понял почему вы только пропускаете дозу пропаганды. В 12 часов дня выпуски пропустили. Ай-ай
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Воронцов
А вот не в праве) Россия пока не вышла из ВТО, и это одностороннем эмбарго явно нарушает правила международного рынка. Эквадор подаст в суд и получит компенсацию, которую надо будет выплатить, и выплачивать будет Россия. Но это чисто процессуальный момент. Вы, я смотрю, по понятиям живете) Так ведь в рассуждениях можно дойти, что любое юрлицо или физлицо может делать все, что хочет.
Комментарий удален пользователем
Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий удален пользователем
Некоторые санкции нарушают, некоторые нет. Не уверен, что в зоне ответственности ВТО есть углеводороды. Но знаете в чем нюанс. И историю и правила всегда пишут сильные. Почему у России нет ни капельки веса на международной арене не желаете спросить у вашего лидера?
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Ответ Авраам Вашингтон
Комментарий удален пользователем
Делать мне нечего смотреть видео по часу-два-три. Я дорожу своим временем и трачу его на себя, семью и самообразование. Чего и вам желаю.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Некоторые санкции нарушают, некоторые нет. Не уверен, что в зоне ответственности ВТО есть углеводороды. Но знаете в чем нюанс. И историю и правила всегда пишут сильные. Почему у России нет ни капельки веса на международной арене не желаете спросить у вашего лидера?
Про вес это тебе на ютубе рассказали?
Если и отвечать, почему сша гегемон, то можешь обратиться к учебнику истории - полезное дело
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Ответ Дмитрий Воронцов
Делать мне нечего смотреть видео по часу-два-три. Я дорожу своим временем и трачу его на себя, семью и самообразование. Чего и вам желаю.
Плохое самообразование
Дорожит своим временем и на спортивном сайте пишет про политику
Ты думаешь, в это кто-то поверит?
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Ответ Дмитрий Воронцов
Делать мне нечего смотреть видео по часу-два-три. Я дорожу своим временем и трачу его на себя, семью и самообразование. Чего и вам желаю.
А, это ты у нас писал, что сережа покажет большунову
Показал, как надо отставать на минуту
Собственно по этому примеру виден уровень аналитики и образования
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