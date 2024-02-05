Сальников об Играх БРИКС: «Федерации некоторых стран настораживает, что если они будут участвовать, то их могут не допустить к Кубку мира»
Владимир Сальников рассказал о сложностях с участием иностранцев в Играх БРИКС.
– Владимир Валерьевич, на Игры БРИКС, которые пройдут в нашей стране в июне, должны приехать спортсмены из Бразилии, ЮАР, Китая, где сейчас есть очень сильные пловцы. Приедут?
– Да, среди тех стран, которые участвуют, есть действительно выдающиеся спортсмены. У нас осенью прошлого года в ЮАР выезжала наша юношеская сборная. Это тоже было в формате БРИКС. Внимание к этому формату увеличивается.
Но федерации некоторых стран, скажем так, настораживает то, что если они будут участвовать в Играх БРИКС, то потом их могут не допустить к этапам Кубка мира и другим крупнейшим соревнованиям.
– Да, такое уже случилось в биатлоне, когда китайцы отказались выступать на наших стартах после того, как их припугнул Международный союз биатлонистов (IBU): поедете в Россию – дисквалифицируем.
– Меня это огорчает. Потому что опять начинаются какие-то инсинуации, которые идут вразрез со здоровым смыслом. Я уверен, что мы это преодолеем, что эти соревнования будут иметь свою ценность и свое место.
Формат отрабатывается – сколько видов, возрастные группы. Я думаю, это все в наших руках, и мы можем на это влиять таким образом, чтобы сделать их максимально привлекательными, – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сальников.
На редактирование сообщений даётся 10 или 15 минут после публикации. Иногда у меня есть время на то, чтобы перечитать написанное и проверить ту же орфографию (склонения, спряжения, пропуски каких-то слов - обычно такого рода ошибки), иногда пишу на скорую руку.
Я сейчас текст перечитал и вроде как не заметил, что отклонился от основной линии повествования, чтобы отделять одну часть от другой абзацем. Это цельная логическая цепочка, где одно следует за другим. Бывают ведь и такие большие абзацы, даже в тех же литературных произведениях школьной программы. Наверняка тут найдутся филологи, которые могут меня поправить, без проблем приму их конструктивную критику.
P.S. Спортсу бы не мешало добавить какой-то редактор для сообщений с базовыми функциями, как на форумах, чтобы можно было тот же отступ у абзаца сделать, нумерацию списком для перечисления, либо акцент на чём-то за счёт подчёркивания/зачёркивания/жирности текста. Изменение шрифтов и их размера, конечно, не нужны, а то будет клоунада в комментариях и настоящий ад для людей с эпилепсией, когда колесиком мышки прокручиваешь, а там всё скачет туда-сюда.
Если и отвечать, почему сша гегемон, то можешь обратиться к учебнику истории - полезное дело
Дорожит своим временем и на спортивном сайте пишет про политику
Ты думаешь, в это кто-то поверит?
Показал, как надо отставать на минуту
Собственно по этому примеру виден уровень аналитики и образования