Сальников об Играх БРИКС: «Федерации некоторых стран настораживает, что если они будут участвовать, то их могут не допустить к Кубку мира»

Владимир Сальников рассказал о сложностях с участием иностранцев в Играх БРИКС.

– Владимир Валерьевич, на Игры БРИКС, которые пройдут в нашей стране в июне, должны приехать спортсмены из Бразилии, ЮАР, Китая, где сейчас есть очень сильные пловцы. Приедут?

– Да, среди тех стран, которые участвуют, есть действительно выдающиеся спортсмены. У нас осенью прошлого года в ЮАР выезжала наша юношеская сборная. Это тоже было в формате БРИКС. Внимание к этому формату увеличивается.

Но федерации некоторых стран, скажем так, настораживает то, что если они будут участвовать в Играх БРИКС, то потом их могут не допустить к этапам Кубка мира и другим крупнейшим соревнованиям.

– Да, такое уже случилось в биатлоне, когда китайцы отказались выступать на наших стартах после того, как их припугнул Международный союз биатлонистов (IBU): поедете в Россию – дисквалифицируем.

– Меня это огорчает. Потому что опять начинаются какие-то инсинуации, которые идут вразрез со здоровым смыслом. Я уверен, что мы это преодолеем, что эти соревнования будут иметь свою ценность и свое место.

Формат отрабатывается – сколько видов, возрастные группы. Я думаю, это все в наших руках, и мы можем на это влиять таким образом, чтобы сделать их максимально привлекательными, – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сальников.