Владимир Сальников: «Обсуждается возможность проведения матчевой встречи с китайскими пловцами на территории России»
Матчевая встреча между российскими и китайскими пловцами может пройти на Дальнем Востоке.
По словам Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, возможность такой встречи рассматривается.
«Сейчас на Сахалине строится еще один бассейн. И в регионе заинтересованы в проведении крупных соревнований, в том числе международных.
Пока обсуждается возможность проведения матчевой встречи с китайцами на нашей территории.
Сложно говорить, в какие сроки получится реализовать эти планы, если учесть, что в нашем календаре на следующий год появятся Всемирные игры дружбы и Игры БРИКС», – сказал Сальников.
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