Владимир Сальников: «Обсуждается возможность проведения матчевой встречи с китайскими пловцами на территории России»

Теги плавание сборная России сборная Китая ВФП Владимир Сальников Водные виды

Матчевая встреча между российскими и китайскими пловцами может пройти на Дальнем Востоке.

По словам Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, возможность такой встречи рассматривается. 

«Сейчас на Сахалине строится еще один бассейн. И в регионе заинтересованы в проведении крупных соревнований, в том числе международных.

Пока обсуждается возможность проведения матчевой встречи с китайцами на нашей территории.

Сложно говорить, в какие сроки получится реализовать эти планы, если учесть, что в нашем календаре на следующий год появятся Всемирные игры дружбы и Игры БРИКС», – сказал Сальников. 

 

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