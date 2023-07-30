Владимир Сальников: «Обсуждается возможность проведения матчевой встречи с китайскими пловцами на территории России»

Матчевая встреча между российскими и китайскими пловцами может пройти на Дальнем Востоке.

По словам Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, возможность такой встречи рассматривается.

«Сейчас на Сахалине строится еще один бассейн. И в регионе заинтересованы в проведении крупных соревнований, в том числе международных.

Пока обсуждается возможность проведения матчевой встречи с китайцами на нашей территории.

Сложно говорить, в какие сроки получится реализовать эти планы, если учесть, что в нашем календаре на следующий год появятся Всемирные игры дружбы и Игры БРИКС», – сказал Сальников.