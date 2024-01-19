Сальников о товарищеском матче России и США: «Тема не умерла, инициатива интересна американской федерации. Продолжаем диалог»

Федерации плавания США интересно было бы провести товарищеский матч с Россией.

Об этом заявил глава Всероссийской федерации плавания ( ) .

В конце ноября Сальников сообщал, что обратился к руководству американской федерации с предложением провести товарищеский матч Россия – США после чемпионата мира 2024 года в Дохе.

«Тема не умерла. У меня был телефонный разговор с разными представителями федерации и тренерами.

Инициатива им интересна. Сейчас мы продолжаем этот диалог. Когда что-то произойдет, я точно сказать не могу, но сама идея не отторгается», – сказал Сальников.