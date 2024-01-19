Сальников о товарищеском матче России и США: «Тема не умерла, инициатива интересна американской федерации. Продолжаем диалог»

Теги плавание сборная России сборная США ВФП Владимир Сальников Водные виды

Федерации плавания США интересно было бы провести товарищеский матч с Россией.

Об этом заявил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников

В конце ноября Сальников сообщал, что обратился к руководству американской федерации с предложением провести товарищеский матч Россия – США после чемпионата мира 2024 года в Дохе.

«Тема не умерла. У меня был телефонный разговор с разными представителями федерации и тренерами.

Инициатива им интересна. Сейчас мы продолжаем этот диалог. Когда что-то произойдет, я точно сказать не могу, но сама идея не отторгается», – сказал Сальников.

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4 комментария
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Народ не смешите.
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Не отторгается. Из вежливости.(
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С одной стороны это политическое убожество нужно в первую очередь нашим совкам-функционерам и чиновникам, показав, что американцы идут с нами на контакт, но проблема в том, что встреча в спортивном не будет носить характер СССР против Канады в хоккее во времена "Железного занавеса". РФ не доминирует на международной арене в плавании, чтобы пальцы гнуть, мол вынесем этих америкосов в одну калитку, будет как раз всё наоборот. Для чего вообще этот бред? Опозорить и себя и царька, какое же г... у нас спорт за бюджетные средства? Так Васильич не простит такого, быстренько новым президентом ВФП станет Попов. Для чего Сальников подписывает себе политическое самоубийство, ума совсем что ли нет? Ну победят Чикунова с Колесниковым где-то в 5 заплывах, а в остальных же будет полнейший заглот на длинной воде.
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Как же ему хочется в Пиндосию...
Названивает, навязывается....
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