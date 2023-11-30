Владимир Сальников: «Сибирцев уже несколько лет находится за рубежом. По поводу перехода официальных запросов не поступало»

Теги плавание сборная России ВФП Владимир Сальников Матч ТВ Илья Сибирцев Водные виды

Сальников высказался об отказе пловцу Сибирцеву перейти в сборную Узбекистана.

World Aquatics отказала чемпиону Европы среди юниоров 22-летнему Илье Сибирцеву в переходе. 

«Он уже несколько лет находится за рубежом, это его частное дело.

По поводу перехода нам никаких официальных запросов не поступало», — сказал президент Всероссийской федерации плавания.

World Aquatics отказала российскому пловцу Сибирцеву в переходе в сборную Узбекистана

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