Владимир Сальников: «Сибирцев уже несколько лет находится за рубежом. По поводу перехода официальных запросов не поступало»
Сальников высказался об отказе пловцу Сибирцеву перейти в сборную Узбекистана.
World Aquatics отказала чемпиону Европы среди юниоров 22-летнему Илье Сибирцеву в переходе.
«Он уже несколько лет находится за рубежом, это его частное дело.
По поводу перехода нам никаких официальных запросов не поступало», — сказал президент Всероссийской федерации плавания.
World Aquatics отказала российскому пловцу Сибирцеву в переходе в сборную Узбекистана