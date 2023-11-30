Владимир Сальников: «Сибирцев уже несколько лет находится за рубежом. По поводу перехода официальных запросов не поступало»

Сальников высказался об отказе пловцу Сибирцеву перейти в сборную Узбекистана.

World Aquatics отказала чемпиону Европы среди юниоров 22-летнему Илье Сибирцеву в переходе.

«Он уже несколько лет находится за рубежом, это его частное дело.

По поводу перехода нам никаких официальных запросов не поступало», — сказал президент Всероссийской федерации плавания.

World Aquatics отказала российскому пловцу Сибирцеву в переходе в сборную Узбекистана