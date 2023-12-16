Плавание. Кубок Сальникова. Ефимова опередила Чикунову, Рылов, Бородин, Каменева и Чимрова одержали победы, Колесников – 2-й, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Светлана Чимрова Олег Костин Евгений Рылов Дарья Муллакаева Мария Каменева Роман Шевляков сборная Беларуси Ирина Кривоногова Михаил Вековищев Илья Шиманович Климент Колесников Анна Егорова Максим Ступин Анастасия Сорокина Арина Суркова Егор Павлов Евгения Чикунова Дмитрий Савенко Ника Годун Анастасия Дуплинская Дарья Трофимова Илья Бородин Анастасия Маркова Данил Семьянинов Александра Курилкина Алексей Сударев Владислав Резниченко Кубок Сальникова Егор Корнев Софья Дьякова Анастасия Колпакова Мирон Лифинцев Анастасия Журавлева Дарья Рогожинова Роман Акимов Ксения Мишарина Савелий Лузин Федор Есин Герман Зажирский Анастасия Осипенко Елизавета Федосова Водные виды

Ефимова, Рылов, Каменева и Чимрова одержали победы на Кубке Сальникова.

Плавание

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург 

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 21,15

2-3. Климент Колесников – 21,20

2-3. Роман Шевляков – 21,20

50 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,59

2. Олег Костин – 25,79

3. Данил Семьянинов – 26,28

200 м, спина

1. Евгений Рылов – 1.49,26

2. Дмитрий Савенко – 1.50,51

3. Федор Есин – 1.51,88

200 м, баттерфляй

1. Егор Павлов – 1.52,42

2. Михаил Вековищев – 1.53,28

3. Герман Зажирский – 1.54,75

400 м, комлпекс

1. Илья Бородин – 3.58,21

2. Максим Ступин – 4.03,84

3. Алексей Сударев – 4.04,50

400 м, вольный стиль

1. Савелий Лузин – 3.40,84

2. Владислав Резниченко – 3.42,97

3. Роман Акимов – 3.43,21

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Мария Каменева – 23,64

2. Арина Суркова – 23,98

3. Дарья Трофимова – 24,28

50 м, брасс

1. Юлия Ефимова – 29,76

2. Ника Годун – 29,85

3. Евгения Чикунова – 29,98

200 м, спина

1. Анастасия Осипенко – 2.07,34

2. Анастасия Дуплинская – 2.07,71

3. Елизавета Федосова – 2.10,42

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 2.07,58

2. Анастасия Маркова – 2.08,21

3. Анастасия Колпакова – 2.10,45

400 м, комплекс

1. Ирина Кривоногова – 4.35,02

2. Дарья Рогожинова – 4.38,32

3. Анастасия Сорокина – 4.38,64

800 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина – 8.15,85

2. Анна Егорова – 8.19,01

3. Софья Дьякова – 8.22,03

Смешанная эстафета

4x50 м, комплекс

1. Санкт-Петербург (Мирон Лифинцев, Роман Шевляков, Евгения Чикунова, Александра Курилкина) – 1.39,50

2. Новосибирская область (Александр Шмаков, Александр Трайт, Арина Суркова, Дарья Трофимова) – 1.40,08

3. Москва (Степан Калабин, Данил Семьянинов, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева) – 1.41,27

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