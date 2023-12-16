Плавание. Кубок Сальникова. Ефимова опередила Чикунову, Рылов, Бородин, Каменева и Чимрова одержали победы, Колесников – 2-й, другие результаты
Ефимова, Рылов, Каменева и Чимрова одержали победы на Кубке Сальникова.
Плавание
Санкт-Петербург
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 21,15
2-3. Климент Колесников – 21,20
2-3. Роман Шевляков – 21,20
50 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,59
2. Олег Костин – 25,79
3. Данил Семьянинов – 26,28
200 м, спина
1. Евгений Рылов – 1.49,26
2. Дмитрий Савенко – 1.50,51
3. Федор Есин – 1.51,88
200 м, баттерфляй
1. Егор Павлов – 1.52,42
2. Михаил Вековищев – 1.53,28
3. Герман Зажирский – 1.54,75
400 м, комлпекс
1. Илья Бородин – 3.58,21
2. Максим Ступин – 4.03,84
3. Алексей Сударев – 4.04,50
400 м, вольный стиль
1. Савелий Лузин – 3.40,84
2. Владислав Резниченко – 3.42,97
3. Роман Акимов – 3.43,21
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Мария Каменева – 23,64
2. Арина Суркова – 23,98
3. Дарья Трофимова – 24,28
50 м, брасс
1. Юлия Ефимова – 29,76
2. Ника Годун – 29,85
3. Евгения Чикунова – 29,98
200 м, спина
1. Анастасия Осипенко – 2.07,34
2. Анастасия Дуплинская – 2.07,71
3. Елизавета Федосова – 2.10,42
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 2.07,58
2. Анастасия Маркова – 2.08,21
3. Анастасия Колпакова – 2.10,45
400 м, комплекс
1. Ирина Кривоногова – 4.35,02
2. Дарья Рогожинова – 4.38,32
3. Анастасия Сорокина – 4.38,64
800 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина – 8.15,85
2. Анна Егорова – 8.19,01
3. Софья Дьякова – 8.22,03
Смешанная эстафета
4x50 м, комплекс
1. Санкт-Петербург (Мирон Лифинцев, Роман Шевляков, Евгения Чикунова, Александра Курилкина) – 1.39,50
2. Новосибирская область (Александр Шмаков, Александр Трайт, Арина Суркова, Дарья Трофимова) – 1.40,08
3. Москва (Степан Калабин, Данил Семьянинов, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева) – 1.41,27