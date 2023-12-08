Евгения Чикунова: «Хорошо, что в допуске до Олимпиады МОК пошел нам навстречу. Только непонятно, как вообще отбираться»

Теги плавание сборная России жен МОК Париж-2024 Евгения Чикунова Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова оценила условия допуска россиян на Олимпиаду.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

– Хорошо, что в допуске до Олимпиады в Париже МОК пошел нам навстречу. Только теперь совершенно непонятно, как вообще на Олимпиаду отбираться и как оно теперь все будет, какие будут требования.

– Ждала этой новости? Или уже вообще ничего не ждала?

– Ситуация такая, что уже вообще ничего не жду. Но, как уже сказала, рада, что нам пошли навстречу, – сказала Чикунова.

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2 комментария
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что то флюгерит мадам: https://www.sports.ru/aquatics/1115669527-chikunova-ob-usloviyax-world-aquatics-dlya-dopuska-rossiyan-nas-kak-bu.html
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