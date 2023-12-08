Евгения Чикунова: «Хорошо, что в допуске до Олимпиады МОК пошел нам навстречу. Только непонятно, как вообще отбираться»
Пловчиха Евгения Чикунова оценила условия допуска россиян на Олимпиаду.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
– Хорошо, что в допуске до Олимпиады в Париже МОК пошел нам навстречу. Только теперь совершенно непонятно, как вообще на Олимпиаду отбираться и как оно теперь все будет, какие будут требования.
– Ждала этой новости? Или уже вообще ничего не ждала?
– Ситуация такая, что уже вообще ничего не жду. Но, как уже сказала, рада, что нам пошли навстречу, – сказала Чикунова.