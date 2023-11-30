Пловчиха Чикунова и боксер Гаджимагомедов признаны спортсменами года на Национальной спортивной премии-2023

Чикунова и Гаджимагомедов стали лауреатами Национальной спортивной премии.

Пловчиха Евгения Чикунова победила в номинации «Гордость России» как спортсменка года.

На награду также претендовали Лала Крамаренко (художественная гимнастика) и Виктория Листунова (спортивная гимнастика).

Боксер Муслим Гаджимагомедов победил в аналогичной номинации как спортсмен года, опередив пловца и фристайлиста Максима Бурова.

Чикунова – серебряный призер ЧМ по плаванию на короткой воде на 200 м брассом и победительница чемпионата Европы на короткой воде на этой дистанции. В 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд на 200 м брассом.

Гаджимагомедов – двукратный чемпион мира (2019, 2023), серебряный призер Олимпиады-2020.

Лауреаты премии были определены экспертным советом, в составе которого – известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Победители в номинациях получат по 1 млн рублей.

В номинации «Тренер года» победила заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс.

В номинации «Преодоление» лауреатами стали чемпион Паралимпиады-2020 легкоатлет Евгений Торсунов и двукратная чемпионка Сурдлимпийских игр пловчиха Полина Билалова.