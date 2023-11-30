Пловчиха Чикунова и боксер Гаджимагомедов признаны спортсменами года на Национальной спортивной премии-2023

Теги плавание сборная России жен художественная гимнастика спортивная гимнастика Вера Штельбаумс бокс Климент Колесников Лала Крамаренко Евгения Чикунова Виктория Листунова Муслим Гаджимагомедов Водные виды

Чикунова и Гаджимагомедов стали лауреатами Национальной спортивной премии.

Пловчиха Евгения Чикунова победила в номинации «Гордость России» как спортсменка года.

На награду также претендовали Лала Крамаренко (художественная гимнастика) и Виктория Листунова (спортивная гимнастика). 

Боксер Муслим Гаджимагомедов победил в аналогичной номинации как спортсмен года, опередив пловца Климента Колесникова и фристайлиста Максима Бурова. 

Чикунова – серебряный призер ЧМ по плаванию на короткой воде на 200 м брассом и победительница чемпионата Европы на короткой воде на этой дистанции. В 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд на 200 м брассом.  

Гаджимагомедов – двукратный чемпион мира (2019, 2023), серебряный призер Олимпиады-2020. 

Лауреаты премии были определены экспертным советом, в составе которого – известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Победители в номинациях получат по 1 млн рублей. 

В номинации «Тренер года» победила заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс.

В номинации «Преодоление» лауреатами стали чемпион Паралимпиады-2020 легкоатлет Евгений Торсунов и двукратная чемпионка Сурдлимпийских игр пловчиха Полина Билалова. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему-то спортсменом года признали чемпиона мира, а не победителя спартакиады, игр дружбы, кубка водокачки. Это к слову о позиции, что не надо принимать участие в международных соревнованиях...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
в заголовке должна быть Вера Ефремовна Штельбаумс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий