Чикунова об условиях World Aquatics для допуска россиян: «Нас как будто за людей не считают. Я такое не поддерживаю»
Евгения Чикунова высказалась об условиях допуска российских пловцов.
В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении строгих критериев.
«В целом вся эта декларация – абсурд, тем более про СМИ. Это очень странно. Вроде бы нас допускают через этот нейтральный статус, но не разрешают общаться со СМИ и не разрешают ничего, как будто нас за людей не считают. Я такое не поддерживаю.
Я читала документацию насчет получения нейтрального статуса, но вообще не думала об этом. Я считаю, что это нечестно, совершенно не то, на что готовы пойти наши спортсмены», – сказала Чикунова.
Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать
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