Чикунова об условиях World Aquatics для допуска россиян: «Нас как будто за людей не считают. Я такое не поддерживаю»

Евгения Чикунова высказалась об условиях допуска российских пловцов.

В сентябре Международная федерация плавания ( ) разрешила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении строгих критериев.

«В целом вся эта декларация – абсурд, тем более про СМИ. Это очень странно. Вроде бы нас допускают через этот нейтральный статус, но не разрешают общаться со СМИ и не разрешают ничего, как будто нас за людей не считают. Я такое не поддерживаю.

Я читала документацию насчет получения нейтрального статуса, но вообще не думала об этом. Я считаю, что это нечестно, совершенно не то, на что готовы пойти наши спортсмены», – сказала .

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать