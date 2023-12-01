Юлия Ефимова: «Видела, что Соболева называют дельфином. Готова дать ему несколько уроков»

Теги Спартак премьер-лига Россия плавание сборная России жен Юлия Ефимова Александр Соболев ТАСС Водные виды

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, почему болеет за «Спартак».

— Первый раз пристально за футболом я следила, когда в России проходил чемпионат мира. Я приезжала, смотрела, было очень атмосферно. Также смотрела финал последнего чемпионата мира, когда Аргентина играла с Францией. Но особо в футболе я не разбиралась — болела за ту команду, у которой форма покрасивше и кто играет хорошо.

А сейчас приехала, и «Спартак» через знакомых позвал меня на игру. Можно сказать, что они у меня были первыми. Потом сходила еще на одну игру, встретилась там с ребятами из команды, которые подарили мне майку. Теперь смотреть стало намного интереснее.

— То есть все просто — вас надо было просто первым пригласить на матч? Или еще что-то связывает со «Спартаком»?

— Сложно сказать. Я же на футболе в принципе была в первый раз. Но сейчас уже буду принципиально болеть за «Спартак». А так я вообще раньше на хоккей ходила: была и на чемпионате мира, и очень часто ходила на матчи в Америке, где болею за «Тампу». Сейчас за «Спартак» — они хорошо идут.

— Уже есть любимчик в футбольной команде?

— Я пока только с Александром Селиховым познакомилась, именно он подарил мне футболку. Надо еще разобраться и выбрать любимчика.

— Можно приглядеться к Александру Соболеву: в футбольных пабликах уже гуляет мем о том, что это на самом деле он, а не вы в футбольной майке «Спартака» отрабатывает «нырки» в штрафной площади соперников. Его по этой причине болельщики прозвали дельфином.

— Да-да, я уже видела.

— Готовы дать ему несколько уроков?

— Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно, – сказала Ефимова

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16 комментариев
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Последние два слова в заголовке лишнее
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Он сам может дать уроки ныряния даже настоящим дельфинам.
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Я бы с Ефимовой понырял
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В Оренбурге "нырнул" прямо на мель.
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Ответ Поцелуй Оздоева
Я бы с Ефимовой понырял
Ты бы в ефимову нырнуть смог
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дельфин и русалка
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Скорее будет наоборот
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Этому дельфину не поможет даже Ефимова)
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так к Саше еще никто не подкатывал
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Ответ Олег Сагайдачный
В Оренбурге "нырнул" прямо на мель.
Ты видел как в баскетболе на ровном месте без всяких касаний так же падают?

Видно же было, что на бетоне в Оренбурге соболь точно так же ногу поставил не так и упал от болевого шока
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заголовок конечно...
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Саня, бери жену и дуй на стажировку. Покажешь им обоим, как умеешь нырять. )))
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Ефимова: Соболев, ныряй в меня!
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