Юлия Ефимова: «Видела, что Соболева называют дельфином. Готова дать ему несколько уроков»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, почему болеет за «Спартак».

— Первый раз пристально за футболом я следила, когда в России проходил чемпионат мира. Я приезжала, смотрела, было очень атмосферно. Также смотрела финал последнего чемпионата мира, когда Аргентина играла с Францией. Но особо в футболе я не разбиралась — болела за ту команду, у которой форма покрасивше и кто играет хорошо.

А сейчас приехала, и «Спартак» через знакомых позвал меня на игру. Можно сказать, что они у меня были первыми. Потом сходила еще на одну игру, встретилась там с ребятами из команды, которые подарили мне майку. Теперь смотреть стало намного интереснее.

— То есть все просто — вас надо было просто первым пригласить на матч? Или еще что-то связывает со « »?

— Сложно сказать. Я же на футболе в принципе была в первый раз. Но сейчас уже буду принципиально болеть за «Спартак». А так я вообще раньше на хоккей ходила: была и на чемпионате мира, и очень часто ходила на матчи в Америке, где болею за «Тампу». Сейчас за «Спартак» — они хорошо идут.

— Уже есть любимчик в футбольной команде?

— Я пока только с познакомилась, именно он подарил мне футболку. Надо еще разобраться и выбрать любимчика.

— Можно приглядеться к : в футбольных пабликах уже гуляет мем о том, что это на самом деле он, а не вы в футбольной майке «Спартака» отрабатывает «нырки» в штрафной площади соперников. Его по этой причине болельщики прозвали дельфином.

— Да-да, я уже видела.

— Готовы дать ему несколько уроков?

— Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно, – сказала .