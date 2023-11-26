Чикунова о шутке Ефимовой со спартаковским ромбом: «Что сказать, я повелась. В любом случае болею за «Зенит», как бы меня ни пытались поймать»
Пловчиха Чикунова оценила розыгрыш со спартаковским ромбом от Ефимовой.
Ранее на чемпионате России по плаванию на короткой воде шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на старт в футболке «Спартака», а Евгения Чикунова – в футболке «Зенита».
Чикунова тогда победила, Ефимова завоевала бронзу.
Затем Ефимова пошутила над Чикуновой, когда они фотографировались вместе – она предложила показать ромбик, соединив V из пальцев. Евгения не сразу поняла, что показывает символ «Спартака».
«Что сделать, я повелась. Честно говоря, не ожидала, что Юля на такое способна. В любом случае понятно, что я болею за «Зенит», как бы меня ни пытались поймать.
«Зенит» – чемпион, что я здесь трижды доказала. Это, команда, которой я отдаю свое сердце, душу и признание.
Я действительно болею за «Зенит», клуб еще летом звал меня на матчи, сейчас тоже приходило приглашение. К сожалению, тренировочный процесс не позволил прийти, хотя я очень хотела.
Я рада, что у меня есть связь с «Зенитом», для меня это вишенка на торте на этом чемпионате России. Ответ Ефимовой на ее розыгрыш? Посмотрим, но я все доказываю делом, а не пранками», – сказала рекордсменка мира в плавании.
Вот это шутка от Ефимовой! Обхитрила Чикунову в споре «Спартак» – «Зенит»: получился ромбик
А дальше ответ на вопрос о РОЗЫГРЫШЕ в четыре абзаца, где:
- «… я болею за Зенит, как бы меня не пытались поймать».
- «Зенит - чемпион… Это команда, которой я отдала своё сердце, душу и признание».
- «Я действительно болею за «Зенит»…».
- Я рада, что у меня есть связь с Зенитом…».