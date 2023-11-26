Чикунова о шутке Ефимовой со спартаковским ромбом: «Что сказать, я повелась. В любом случае болею за «Зенит», как бы меня ни пытались поймать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия плавание чемпионат России Юлия Ефимова Евгения Чикунова Водные виды

Пловчиха Чикунова оценила розыгрыш со спартаковским ромбом от Ефимовой.

Ранее на чемпионате России по плаванию на короткой воде шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на старт в футболке «Спартака», а Евгения Чикунова – в футболке «Зенита».

Чикунова тогда победила, Ефимова завоевала бронзу.

Затем Ефимова пошутила над Чикуновой, когда они фотографировались вместе – она предложила показать ромбик, соединив V из пальцев. Евгения не сразу поняла, что показывает символ «Спартака». 

«Что сделать, я повелась. Честно говоря, не ожидала, что Юля на такое способна. В любом случае понятно, что я болею за «Зенит», как бы меня ни пытались поймать.

«Зенит» – чемпион, что я здесь трижды доказала. Это, команда, которой я отдаю свое сердце, душу и признание.

Я действительно болею за «Зенит», клуб еще летом звал меня на матчи, сейчас тоже приходило приглашение. К сожалению, тренировочный процесс не позволил прийти, хотя я очень хотела.

Я рада, что у меня есть связь с «Зенитом», для меня это вишенка на торте на этом чемпионате России. Ответ Ефимовой на ее розыгрыш? Посмотрим, но я все доказываю делом, а не пранками», – сказала рекордсменка мира в плавании. 

Вот это шутка от Ефимовой! Обхитрила Чикунову в споре «Спартак» – «Зенит»: получился ромбик

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37 комментариев

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Трент Резнор
Легли бы вместе на дно, поддержали бы Динамо
+67
-6
+61
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Адам Адамов
Ответ Александр Жердин
А что Ефимовой остаётся? На дистанции всё время смотрит Чикуновой в ....
в ромбик?))
+46
-3
+43
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Roman Araslanov
Ефимова её хорошо потроллила)
+62
-27
+35
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DaimonD
Ну сделала она с ней ромбик, что тут такого), у многих есть друзья, кто болеет за команду соперника. Главное правильно относиться к этому, с юмором)
+34
-4
+30
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Chernoy
Реально прикол, шутка, а Чикунова так все расписывает и оправдывается, как будто Ефимова совершила подлость и оскорбила чувства верующих в Зенит
+46
-16
+30
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тралмейстер
Ответ Chernoy
Реально прикол, шутка, а Чикунова так все расписывает и оправдывается, как будто Ефимова совершила подлость и оскорбила чувства верующих в Зенит
Реально прикол, шутка, а вот где вы увидели что Чикунова оправдывается? Её спросили она ответила. Видимо своим ответом она оскорбила самые светлые чувства верующих в СМ. Да как она вообще посмела болеть за Зенит?
+28
-13
+15
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avseenko
Ответ Wiley Fox
Для тех, кто не видел https://sport24.ru/other/news-598906-yefimova-obmanula-chikunovu-posle-finala-chempionata-rossii-vynudiv-pokazat-rombik-spartaka
А Ефимова намного красивее
+17
-6
+11
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voka25
Подколы подколами, главное занять первое место,
+10
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Иван Овчинников
Ответ Chernoy
Серьезно? Ее спросили про розыгрыш Ефимовой. Про РОЗЫГРЫШ. А дальше ответ на вопрос о РОЗЫГРЫШЕ в четыре абзаца, где: - «… я болею за Зенит, как бы меня не пытались поймать». - «Зенит - чемпион… Это команда, которой я отдала своё сердце, душу и признание». - «Я действительно болею за «Зенит»…». - Я рада, что у меня есть связь с Зенитом…».
Где ты увидел о чём её спрашивали? Очевидно, что вопросов было несколько. В источнике это 3 разных, взятых в кавычки, цитаты. Спортс пошёл ещё дальше и 3 ответа объединил в одну прямую речь. Это уже классика современной "журналистики".
+8
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Chernoy
Ответ тралмейстер
Реально прикол, шутка, а вот где вы увидели что Чикунова оправдывается? Её спросили она ответила. Видимо своим ответом она оскорбила самые светлые чувства верующих в СМ. Да как она вообще посмела болеть за Зенит?
Серьезно? Ее спросили про розыгрыш Ефимовой. Про РОЗЫГРЫШ.
А дальше ответ на вопрос о РОЗЫГРЫШЕ в четыре абзаца, где:
- «… я болею за Зенит, как бы меня не пытались поймать».
- «Зенит - чемпион… Это команда, которой я отдала своё сердце, душу и признание».
- «Я действительно болею за «Зенит»…».
- Я рада, что у меня есть связь с Зенитом…».
+24
-16
+8
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eugens
Ответ El-Falko
Как можно упрекать Ефимову в том, что она проигрывает Чикуновой? Человек 2 года вообще не тренировался. Приехал и с чистого листа стал призером на всех трех дистанциях в брассе. Не говоря уже про солидный возраст по меркам плавания. Если уж на то пошло, то у Чиконовой и половину достижений Ефимовой нет. Это конечно обусловлено больше политическими причинами, так как Евгения сейчас одна из сильнейших брассисток мира, но все же
Теория заговора на подходе, ещё немного и мы прочтем, что Ефимова - моральный чемпион, а Чикунову тащат судьи и она катает договорняки с соперницами)))
+8
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+6
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El-Falko
Как можно упрекать Ефимову в том, что она проигрывает Чикуновой? Человек 2 года вообще не тренировался. Приехал и с чистого листа стал призером на всех трех дистанциях в брассе. Не говоря уже про солидный возраст по меркам плавания. Если уж на то пошло, то у Чиконовой и половину достижений Ефимовой нет. Это конечно обусловлено больше политическими причинами, так как Евгения сейчас одна из сильнейших брассисток мира, но все же
+17
-11
+6
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ЗЕНИТ65
Ответ Александр Жердин
А что Ефимовой остаётся? На дистанции всё время смотрит Чикуновой в ....
Именно туда и смотрит.
+11
-7
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Дмитрий9779
Соединили две стрелки😉
+16
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KKA
Ответ Трент Резнор
Легли бы вместе на дно, поддержали бы Динамо
👍👍👍
+2
0
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Chernoy
Ответ тралмейстер
Связь с Зенитом, вон он что....высшее оскорбление для любого болельщика СМ. За 4-е абзаца просим пардону. Впредь ей следует укладываться в 3-и.
Мне вот даже не пришлось говорить, что я за СМ, утверждать и подтверждать это. А вот, чтобы ей поверили, что она реально за Зенит, аж четыре абзаца понадобилось.
+3
-1
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counsel
Ответ Александр Жердин
А что Ефимовой остаётся? На дистанции всё время смотрит Чикуновой в ....
очередной болельшик Зенита продемонстрировал свой уровень ...
+11
-10
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тралмейстер
Ответ counsel
очередной болельшик Зенита продемонстрировал свой уровень ...
Очередной болельщик СМ показал свой комплекс неполноценности. Это неудивительно!
+7
-6
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Андрей Яковлев
вот такие все спартаковцы подленькие.
+5
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Мукунку хороший
Ответ Виктор
Вообще-то это Ефимова зенитовскую стрелку показала. Глаза разуйте.
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VolchoK
Хорошие девчонки)
0
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riverman1980
Это Ефимова показала Стрелку )
+2
-2
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grsfan
Ответ El-Falko
Как можно упрекать Ефимову в том, что она проигрывает Чикуновой? Человек 2 года вообще не тренировался. Приехал и с чистого листа стал призером на всех трех дистанциях в брассе. Не говоря уже про солидный возраст по меркам плавания. Если уж на то пошло, то у Чиконовой и половину достижений Ефимовой нет. Это конечно обусловлено больше политическими причинами, так как Евгения сейчас одна из сильнейших брассисток мира, но все же
А кто ей мешает тренироваться?
+3
-3
0
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